ARTNOUVA 2. Sanat Fuarı yarın başlayacak

Atis Fuarcılık, sanat ve mimariyi aynı çatı altında buluşturan ARTNOUVA 2. Sanat Fuarı ile Ankara’ya yeni bir sanat deneyimi kazandırıyor. Geçen yıl ilki gerçekleştirilen fuar, bu yıl 22–26 Ekim 2025 tarihleri arasında ATO Congresium’da sanatseverlerle buluşacak.

Adını 20. yüzyılın başlarında tüm dünyada etkisini gösteren “Yeni Sanat Akımı”ndan (Art Nouveau) alan ARTNOUVA, geniş bir katılımcı yelpazesiyle ziyaretçileri ağırlayacak. ARTNOUVA kapsamında 10 bin metrekarelik fuar alanında, 100’ü aşkın katılımcı çatısı altında bine yakın sanatçının eserleri sergilenecek. 20’den fazla ülkeden gelen sanatçılar, önemli koleksiyonlar, özel projeler, inisiyatifler, eğitim kurumları, mimarlık ve iç mimarlık firmaları ile ilham verici iş birlikleri ARTNOUVA 2025’te yer alacak. Fuara giriş için tam bilet fiyatı 300, öğrenci bileti ise 150 lira olarak açıklandı. Tam kombine 800, öğrenci kombine ise 400 lira olarak duyuruldu.

CUMHURİYET DE FUARDA YERİNİ ALACAK

Cumhuriyet Kitapları da ARTNOUVA’da yerini alacak. “Ankara ve Sanat” hakkında yazarımız Bekir Ödemiş moderatörlüğünde, yazarımız A. Celal Binzet ve Ayça Yusufoğlu Köroğlu Ankara’nın sanat üretimindeki yeri, kültürel birikimi ve sanatsal kimliğinin gelişimi üzerine odaklanacak.

Fuarda, Cumhuriyet Sanat Galerisi’nin yanı sıra Galeri Soyut, Arda Sanat Galerisi, Fırça Sanat Galerisi, Guga Contemporary, Devrim Erbil, Galeri ArtGet, Sergimiz.com Sanat Galerisi, Arete Art Project, Artopia, Biriz Art Project, Sava Sanat Galerisi, Çetinkaya Sanat Galerisi, Artfolio, Niş Art Gallery, Nuket Antik, Cubart, Gravis Art Project, Ziba Art Gallery gibi galeriler de yer alacak. Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde, A. Celal Binzet, Ahmet Çolak, Ekrem Kutlu, Güven Baykan, İmren Erşen, Muhteber Demirtaş, Nilgün Kutlu, Nurtaç Özler, Raif Kalyoncu, Serap Etike, Yasemin Kalyoncu ve Yusuf Demirtaş’ın eserleri yer alacak. 22-26 Ekim tarihleri arasında açık kalacak sergi, saat 11.00 ile 20.00 saatleri arası ziyaret edilebilecek.