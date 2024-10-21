ARTNOUVA Fuarı’nda dikkat çeken standlar

Yayınlanma: 21.10.2024 - 14:00

Güncelleme: 21.10.2024 - 14:00

Ankara sanat dünyasında farklı bir yaklaşım sergileyen İnisiyatifsizler, yaratıcılığı ve kolektif paylaşımı merkeze alan bir sanatçı topluluğu olarak dikkat çekiyor. Kaosun düzenini doğada, geleceğin yansımasını bugünde arayan bu grup, sanatçılar ve izleyiciler arasında organik bir etkileşim yaratmayı amaçlıyor. Sanatın sadece bireysel bir üretim değil, aynı zamanda çoklu deneyimlerle zenginleşen bir süreç olduğunu savunuyorlar.





Bu vizyonu somutlaştırdıkları yerlerden biri de bu yıl ilk kez düzenlenen ARTNOUVA fuarı oldu. İnisiyatifsizler Sanat Platformu çatısı altında çeşitli disiplinlerden 12 sanatçının bir araya geldiği bu fuarda resimden seramiğe, fotoğraftan mühendislik ve tasarıma kadar geniş bir yelpazede üretimler sergilendi. Platformun önemli isimlerinden Ressam Sibel Ünalan, fuarda sanatçı ve izleyici etkileşimine verilen önemi vurguladı ve “Çoklu deneyimleri ve bütünleşik paylaşımı gerçekleştirmek bizim için çok önemli. İnisiyatifsizler’e gösterilen ilgi bizi çok memnun etti” dedi.





Fuar, izleyicilere sadece sanatsal eserleri değil, aynı zamanda Talat Ayhan’ın el yapımı gitar tasarımları gibi benzersiz objeleri de sunarak büyük ilgi topladı. Çeşitli disiplinler arasındaki bu uyum ve çeşitlilik, İnisiyatifsizler’in sanat anlayışını tam anlamıyla yansıttı.





İnisiyatifsizler, ARTNOUVA’da olduğu gibi, sanatın mekân ve zamandan bağımsız, özgür bir alan olarak yeniden tanımlandığı bir dünya kurma yolunda ilerlemeye devam ediyor.