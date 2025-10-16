Artweeks Istanbul, 12’nci edisyonu sanatseverlerle buluştu: Sanatın nabzı Artweeks’te

Artweeks Istanbul, 12’nci edisyonu ile dün kapılarını açtı. 26 Ekim’e kadar Akaretler Sıraevler ve The Ritz-Carlton Residences’ta eşzamanlı olarak sanatseverlerle buluşacak. Bu eşzamanlılık, Artweeks’in bu edisyonuyla ilk kez bir araya geliyor. Ayrıca bu birliktelikte tarihi doku ile modern mimari sanatla daha da derinleşiyor.

Türkiye’nin önemli sanatçı ve galerileri, bu edisyonda yeniden bir araya geliyor. Koleksiyonerler ve sanatseverler Artweeks’te, galerilerin sergilerinden bağımsız sanatçı projelerine, enstalasyonlardan panellere ve yeni medya işlerine uzanan disiplinlerarası bir buluşma alanını keşfedecek.

BAYBURTLU KADINLARIN ESERLERİ

Bu yıl Artweeks İstanbul’da yer alacak galeri, sanatçı ve kurumlar arasında Ambidexter, Artopol Art Gallery, ArtHan Gallery, Asım İşler, Baksı Müzesi, Bilgili Sanat, Bosfor, Bülent Eczacıbaşı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, BB Projectt, Cem Güventürk, E’Art Gallery, Evin Sanat Galerisi, Frank Art Studio, Galeri Siyah Beyaz, Galerist, Gallery G-Art, Hasan Sarıtaş Art Gallery, Horozart, İBB Kültür AŞ, İmoga Art Space, Istanbul Concept Gallery, Kun Art Space, Martch Art Project, MERKUR, Mine Sanat Galerisi, Nihat Odabaşı, Öktem Aykut, Pi Artworks, Red Art İstanbul, Sanatorium, Şerife Bilgili Ercantürk, Taksim Sanat, UZ Gallery, Versus Art Project ve X-IST bulunuyor.

Bu edisyonun dikkat çeken işleri arasında Baksı Müzesi kurucusu sanatçı Hüsamettin Koçan ve Bayburtlu kadınların ortak üretimlerinden oluşan “İçeriden Dışarıya: Bayburtlu Kadınlardan Hikâyeler” sergisi, illüstrasyon alanında kendine özgü çizgi diliyle tanınan çok disiplinli sanatçı Cem Güventürk’ün “FloreLuctus” projesi ve Tamer Yılmaz’ın İzzeddin Çalışlar küratörlüğünde hazırlanan “TAMERA” başlıklı retrospektif sergisi, Bülent Eczacıbaşı’nın “Altı Fotoğraf” sergisi ve Emin Çizenel’in “Kayıtdışı Takımlar” projesi yer alıyor.

BAĞIMSIZ KÜRATÖRLERE ALAN

Bu edisyonun en önemli yeniliklerinden biri ise Bilgili Sanat işbirliğiyle ilk kez yaşama geçirilen “Curation Space” programı. Bu alan, bağımsız genç küratörlere kendi seçki ve kürasyonlarını sunma olanağı tanıyor. Bilgili Holding ve Sabiha Kurtulmuş işbirliğiyle 2018’de yaşama geçen ve “Türk sanat sahnesine yeni bir soluk getirmek üzere, kâr amacı gütmeyen bir platform” olma iddiasıyla yola çıkan Artweeks’in attığı adım, bu iddiayı ciddi anlamda besliyor.

‘TOPLUMA GÖRSEL OKURYAZARLIK KAZANDIRMAK İSTİYORUZ’

Bilgili Holding Sanat ve Kültür Direktörü Begüm Güney’e, Artweeks’in bu edisyonunun önceki edisyonlara göre farklılıklarını sorduğumuzda, en büyük fiziksel farkın iki ayrı mekânda yapılması olduğunu söylüyor. Güney, “Düşünsel ve duygusal olarak baktığımızda yapısı. Her geçen gün vizyonunu paylaşabildiği kurum ve markalar genç ve köklü galerilerle birlikte daha büyümesiyle ilgili. En önemsediğimiz şey bu” ifadelerini kullanıyor. En farklı yeniliği ise “Curation Space” programı olduğunu belirtiyor.

Güney, “Bu yıl yer açtığımız küratörler Damla Keseli, Yağmur Doğan, Deha Çun ve Emin Akyar. Kusura bakmayın, Emin benim için şu anlamda çok önemli. Prag’da yaşayan bir küratör ve sanat profesyoneli. Dolayısıyla onun bakış açısı benim için çok önemliydi. Artweeks İstanbul’un direktörü olarak konuştuğumda her biri kendi bakış açılarından muhteşem seçkiler ortaya koydular. Çok zengin seçkileri var” diyor.

Güney’in söylediği ve çok dikkat çekici bir nokta daha var: “Bir galeri mekânıyla küratöryel bir mekânın arasındaki farkı hızlıca okuyabilmek ve okutabilmek aslında bizim bu alanları yan yana getirmemizdeki en büyük amaçlardan bir tanesi. Topluma görsel okuryazarlık kazandırmak istiyoruz. Bunu geliştirmeyi daha fazla sanatla diyalog içinde olabilmeyi önemsiyoruz.”