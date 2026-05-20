Âşık Mahzuni Şerif oyunu yasaklandı: Yasağın gerekçesiyse ‘dini ve manevi hassasiyet oluşturabileceği’ ve ‘halk arasında görüş ayrılıkları yaratabileceği’

Ankara Birlik Tiyatrosu’nun Âşık Mahzuni Şerif’i anlatan tiyatro oyunu, Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde yasaklandı. 24 Mayıs’ta Gümüşhacıköy Öğretmenevi Salonu’nda sahnelenmesi planlanan oyun için, ilçede sadece Öğretmenevinde tiyatro sahnesi bulunduğu için Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Gümüşhacıköy Şube Başkanı Erdal Yağlı, oyunun burada oynatılması için ilçe milli eğitim müdürlüğüne bağlı öğretmenevine dilekçe verdi.

Yağlı’nın ilgili dilekçesine ilçe milli eğitim müdürlüğü, oyunun burada oynatılamayacağı yönünde yanıt verdi. İlçe milli eğitim müdürü Ercan Gültekin imzalı yasak kararında, oyunun “dini ve manevi hassasiyet oluşturabileceği” ve “halk arasında görüş ayrılıkları yaratabileceği” öne sürüldü.

Kararda, oyunda 68 kuşağına yer verilmesinin “halk arasında ikilik oluşturabileceği”; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idamlarına değinilmesinin siyasi içerik taşıdığı ifade edildi. Kararda ayrıca oyunun final bölümünde Sivas ve Maraş katliamlarına yer verilmesinin “dini ve manevi hassasiyet oluşturarak halk arasında görüş ayrılıkları yaratabileceği” savunuldu. Bu gerekçelerle oyunun kamu kurumunda sahnelenmesinin “uygun olmadığı” belirtildi.

‘İKİNCİ MEMLEKETİM...’

ADD Gümüşhacıköy Şube Başkanı Yağlı konuyla ilgili, “Biz öğretmenevine dilekçemizi verdik, dilekçemiz kabul görmedi. Kabul görmediğine dair yazımızı aldık. Aynı yazı Birlik Tiyatrosu’na da gönderildi. Tiyatro oyunu ile ilgili bizim yaptığımız şey öğretmenevinden izin almak, öğretmenevine dilekçemizi vermek. Dilekçe verdikten sonra dilekçemiz kabul görmedi. Bunun üzerine tiyatro ile ilgimizi, ilişkimizi kestik” diye konuştu.

Mahzuni Şerif.

Dün akşam toplanan Gümüşhacıköy Demokrasi Platformu üyeleri Âşık Mahzuni Şerif’i anlatan tiyatro oyununun yasaklanması, sahnelenmesine izin verilmemesine tepki gösterdi. Mahzuni Şerif’in yasaklı ve kaçak yıllarında Gümüşhacıköy’de kaldığı, Gümüşhacıköylülerin Mahzuni Şerif’e o yıllarda sahip çıkıp, sakladığı hatırlatılan açıklamada bu yasak kararının Gümüşhacıköy halkını derinden yaraladığı belirtildi.

Mahzuni Şerif’in oğlu Emrah Mahzuni’nin “Babamı kaçak yıllarında Gümüşhacıköy halkı bağrına bastı, babama sahip çıktı. Babam ‘Benim ikinci memleketim Gümüşhacıköy’dür’ derdi” ifadeleri hatırlatılırken oyunun Gümüşhacıköy’de sahnelenmesi için ne gerekiyorsa yapılacağının altı çizildi.