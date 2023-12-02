Aşık Veysel Yılı’na özel müzik şöleni

2023 UNESCO Dünya Aşık Veysel Yılı kapsamında İzmir Sanat’ta düzenlenen gecede Özlem Olcay, Aşık Veysel’in türkülerinden oluşan repertuarla seyircilere unutulmaz bir gece yaşattı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 02.12.2023 - 17:09
Aşık Veysel Yılı’na özel müzik şöleni
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Ölümünün 50. yıl dönümü sebebiyle UNESCO ve Kültür Bakanlığı tarafından Aşık Veysel yılı ilan edilen 2023’ün son günlerinde İzmir Sanat, Veysel’in türkülerinden oluşan özel bir repertuara ev sahipliği yaptı.

Aşık Veysel’in türkülerinin Özlem Olcay’ın güçlü sesiyle buluştuğu ve duygulu anların da yaşandığı konserde izleyiciler de türkülere eşlik ettiler.

Bağlama ve ruzbada Rahmi Can Gür, gitar ve klasik kemençede Kemal Onur Tuzlacı, keyboardda Yiğit Boyunağa, bass gitarda Tayfun Şakalakoğlu ve perküsyonda Gürkan Özkan’ın enstrümanları ile eşlik ettikleri Özlem Olcay, Aşık Veysel türkülerinin dünden bugüne, bugünden yarına nesiller boyu söylenmeye devam edeceğini ifade ederek “Aşık Veysel’in yolunda her zaman onu anarak türkülerini yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.


Aşık Veysel İzmir UNESCO

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