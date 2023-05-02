Aşiret ve din baskısı 'Köy Enstitüleri'ni kapattırdı

Yayınlanma: 02.05.2023 - 12:21

Güncelleme: 02.05.2023 - 12:22

Ayvalık Belediyesi, Köy Enstitüleri’nin kuruluşunun 83’üncü yılında, “Fikir ve Kültür Günleri/2023” adı altında düzenledi. Atölye Kültür Sanat organizasyonu ve Ayvalık Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik üç gün boyunca Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde gerçekleştirildi. Ekinlikte ayrıca; Köy Enstitüleri'ni en iyi anlatan filmlerden biri olan "Yarım Kalan Mucize" filminin gösterimi yapıldı. İlk gün; “Köy Enstitüleri Aydınlığından Günümüz Karanlığına” başlıklı panelde, yazar Hayrettin Filiz moderatörlüğünde gazeteciler Sedef Kabaş, Yaşar Aydın ve Siyaset Bilimci Dr. Ali Mert Taşcıer, dünden bugüne köy enstitülerinin yansımasını masaya yatırdı.

KABAŞ: YAPAY ZEKA YEPYENİ BİR EĞİTİM DÜZENİ YARATACAK

Siyaset bilimci, gazeteci Sedef Kabaş, köy enstitülerinin bundan böyle kopyala yapıştır mantığıyla yaşam bulamayacağını ancak eğim modelinde örnek alınabileceğini söyledi. Kabaş, “Köy Enstitüleri döneminin çok ötesinde bir vizyon ile kurulmuş, temelinde “yaşayarak öğrenme” felsefesini barındıran, aydınlanmacı bir kalkınma projesiydi. Ömrü kısa sürdü ama efsanesi hala sürüyor. 1940’lı yılların Türkiye’sindeki yokluklar içinde ne çok şeyi var etmişler. Artık günümüz Türkiye’sinde köyler yok denecek kadar azaldı, kırsal nüfus tsunami misali şehirlere dev dalgalar halinde göç etti. Yani köyden başlayan kalkınma fikri günümüzde işlevselliğini yitirmiş görünüyor. Ama çağdaş eğitime, yaşayarak öğrenmeye ve toplumsal kalkınmaya eskisinden daha büyük ihtiyaç var. Köy Enstitüleri vizyonu ışığında bugüne uygun hangi eğitim projelerini hayata geçirebiliriz? Yapay zekânın yepyeni bir dünya düzeni yaratacağı gelecek için çocuklarımızı, gençlerimizi nasıl eğitip, donatmalıyız” diye konuştu.

Siyaset Bilimci Dr. Ali Mert Taşcıer de konuşmasında, köy enstitülerinin dünü ve bugüne yansımalarını anlattı. Birgün gazetesi yayın koordinatörü Yaşar Aydın da, köy ağalarının, aşiret reislerinin istemediği bir model olan köy enstitülerinin bir karşı devrimle kapatıldığını dile getirdi.

MEYDAN: ÖZGÜR DÜŞÜNEN BİREYLER YETİŞTİRİYORDU

Etkinliğin ikinci gününde ise Cumhuriyet Gazetesi yazarı, tarihçi Sinan Meydan, "Kuruluşundan, kapatılışına Köy Enstitüleri" başlıklı söyleşisi ile tarihi gerçekleri bir kez daha gözler önüne serdi. Din eksenli sistemin siyasete ve seçimlere kurban edildiğini hatırlatan Sinan Meydan, “Köy Enstitüleri aklını kullanan, araştıran, sorgulayan, eleştiren, üreten, paylaşan, dayanışan yaratıcı, özgüvenli, kadın-erkek eşitliğine inanan, ırkçılığa, dinciliğe, mezhepçiliğe karşı, öz kültüründen beslenen, halkçı, özgür düşünen bireyler yetiştiriyordu” diye konuştu.

Etkinliğin son gününde Cumhuriyet Gazetesi yazarı, toplum bilimci, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Emre Kongar "Köy Enstitüleri'nin Toplumsal Yansımaları" adlı söyleşini izleyenlerle interaktif olarak sürdürdü. Prof.Dr. Kongar, insanın doğuşundan, ilkel topluluktan, tarım düzenine, avlanma ve reislik sistemine geçiş şeklinde kurguladığı anlatımını, köy enstitülerine, ağalık, aşiretlik ve din baskısına ve kapatılış nedenlerine vurgu yaptı. Toplum Bilimci, yazar ve Akademisyen Prof. Dr. Emre Kongar, söyleşinin sonunda, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve eşi Canan Ergin’e kitaplarını imzaladı. Etkinliğe katılanlar, yazara kitaplarını imzalatmak için Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde uzun kuyruk oluşturdular.

ERGİN: HATIRLATMAYA VE YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Türkiye'nin en önemli eğitim ve aydınlanma modeli olarak bilinen Köy Enstitüleri’nin kuruluşunun 83’üncü yılında da Ayvalık’ta anmanın mutluğunu ve gururunu yaşadık. Salonu dolduran tüm vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Ergin, Türkiye'nin en önemli eğitim ve aydınlanma modeli olarak bilinen Köy Enstitüleri’nin kuruluşunu gelecek yıllarda da Ayvalık’ta hatırlatmaya ve yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti.