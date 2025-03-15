'Aşk-ı Memnu' operası izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor

Yayınlanma: 15.03.2025 - 12:52

Güncelleme: 15.03.2025 - 12:52

Türk edebiyatında yapıtlarıyla iz bırakan yazar Halid Ziya Uşaklıgil'in kaleme aldığı ve birden fazla kez beyaz perdeye ve televizyon serilerine uyarlanan Aşk-ı Memnu bu kez opera sahnesinde yer alacak. Ünlü eserden esinlenilerek Selman Ada tarafından bestelenen ve Tarık Günersel'in librettosuyla hazırlanan "Aşk-ı Memnu" operası, Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) sahnesine taşınıyor.

İki perdeden oluşan ve imkansız bir aşkın ağırlığında ezilen genç bir kadının trajik hikayesini konu alan opera, bugün Antalya DOB sanatçılarının yorumuyla Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde prömiyerini yapıyor.

Aşk, sadakat ve ihanetin çatışmasını odağına alan ve izleyicileri derin bir duygusal yolculuğa çıkaracak eserin rejisörlüğünü Reyhan Süme üstlenirken, dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Gürcan Kubilay ve Nursun Ünlü imzasını taşıyor.

14 YIL SONRA YENİDEN SAHNEDE

Orkestra şefi Hakan Kalkan yönetiminde icra edilecek eserde, koro şefliğini Mahir Seyrek üstlendi. Işık tasarımında Mustafa Eski ve koreografide Meray Kartal'ın görev alacağı eserin başkemancısı ise Fahrettin Arda olacak.

2011 yılında Antalya DOB sahnesinde izleyiciyle buluşan ve yoğun ilgi gören yapıtı yeniden izleyicilerle buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını belirten rejisör Reyhan Süme, "Aşk-ı Memnu'yu 14 yıl sonra tekrar sahneliyor olmak gerçekten çok heyecan verici. Son bir aydır sanatçılarımız, orkestramız ve teknik ekibimiz eşliğinde yoğun şekilde çalışıyoruz. 14 yıl önce bu eser Murat Göksu'nun rejisiyle sahnelenmişti ve ben o projenin reji asistanlığını yapmıştım. Yıllar sonra aynı eseri bu kez rejisör olarak ben sahneliyorum. Dolayısıyla benim için anlamı çok farklı." diye konuştu.

Süme, opera eseri için geniş bir ön çalışma süreci geçirdiklerini ve kalabalık bir ekiple çalıştıklarını aktardı.



