Aşk Tesadüfleri Sever 2 filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Aşk Tesadüfleri Sever 2 filminin konusu gerçek mi?

16 Ağustos 2022 Salı, 13:09

2010 yapımı Aşk Tesadüfleri Sever filminin devam halkası olan yapım Aşk Tesadüfleri Sever 2 filminde, geçmiş ile günümüzün ilişkileri karşılaştırılıyor. 2020 tarihinde vizyona giren filmin oyuncu kadrosu da oldukça zengin. İşte, film ile alakalı merak edilenler...

AŞK TESADÜFLERİ SEVER 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Sema ve Niko geçmişte birbirbirini seven ancak aşkları imkânsız bir hâle gelmiş iki gençtir. Çünkü dönemin siyasi hassasiyeti dolayısıyla bir Türk-Rum gerginliği yaşanmaktadır. Her ne kadar duygularını özgürce yaşamak konusunda direnmeye çalışsalar da kader onları ayırır. Bu arada günümüzde yaşayan Defne ve Kerem adlı iki genç de bir barda tanışıp âşık olurlar. Onların ilişkisinde de inişli çıkışlı dönemler olur. Acaba ilk filmin tesadüflerle dolu örüntüsü devam filminde de kendisini gösterip bu iki hikâye arasında bir bağlantı kurulabilecek midir?

AŞK TESADÜFLERİ SEVER 2 FİLMİNİN KONUSU GERÇEK Mİ?

Yaşanmış bir aşk hikayesini anlatan Aşk Tesadüfleri Sever 2, bu yönüyle aşkta mucizelerin olabileceği temasını işliyor. “Aşk, sevmekten vazgeçmemektir” diyen film, romantik film dalına ismini yazdırmış yapımlardan biri.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Nesrin Cavadzade (Defne)

Yiğit Kirazcı (Kerem)

Elif Doğan (Sema'nın gençliği)

Aytaç Şaşmaz (Niko'nun gençliği)

Hülya Gülşen Irmak (Nuran)

Levent Can (Yorgo)

Türkü Turan (Aylin)

Eli Mango (Marika)

Zuhal Olcay (Sema)

Uğur Polat (Niko)

Erkan Can (Kemal)

AŞK TESADÜFLERİ SEVER 2 FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Filmin IMDb puanı 7/10 olarak karşımıza çıkıyor.