Ayla filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Ayla filmi nerede çekildi, filmin aldığı ödüller neler? Ayla filmi IMDb puanı kaç?
Türkiye'nin Oscar için aday gösterdiği film olan Ayla filmi, Kore Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir hikayeden uyarlandı. Film vizyona girdiği tarihte fırtınalar estirirken, hala TV ekranlarına gelen yapımlar arasında yer alıyor. Peki, Ayla filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Ayla filmi nerede çekildi, filmin aldığı ödüller neler? Ayla filmi IMDb puanı kaç?
Ayla, yönetmenliğini Can Ulkay'ın, senaristliğini ise Yiğit Güralp'in gerçekleştirdiği, 2017 yılı çıkışlı Türkiye ve Güney Kore ortak yapımı dram ve savaş türündeki bir sinema filmidir. 1950 yılında başlayan Kore Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir hikâyeden uyarlanan filmin çekimlerine 2016 yılında başlandı. İşte hala ilgiyle izlenen filme dair merak edilenler...
AYLA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
1950 yılında Kuzey Kore, Güney Kore'ye saldırdığında Birleşmiş Milletler'in yaptığı yardım çağrısı sonucu Türkiye, Kore'ye bir tugay gönderir. Her şey gönderilen tugayın içindeki askerlerden birisi olan Süleyman Astsubay'ın gece savaş meydanında annesi babası öldürülmüş küçük bir kız bulmasıyla başlar.
AYLA FİLMİNİN HİKAYESİ GERÇEK Mİ?
1950 yılında Kuzey Kore'nin, Güney Kore'ye saldırısı sonrası Birleşmiş Milletler'in çağrısıyla Kore'ye giden Türk tugayında bulununan Süleyman Dilbirliği, savaş meydanında Kim Eunja adında küçük bir kız bulur, adını telaffuz etmekte zorlanan Dilbirliği ona, Ayla ismini verdi. Anne ve babası savaşta ölmüştür. Askeriyede ona bakar, temizler. Türkiye'ye dönüşlerin başladığı sırada onu da götürmek istese de başarısız olur. Aradan geçen 60 yılın ardından Süleyman Dilbirliği ile Kim Eunja, Seul'de 2012 yılında buluştu.
AYLA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
- İsmail Hacıoğlu – Süleyman astsubay/ Süleyman Dilbirliği (1950)
- Çetin Tekindor – Süleyman astsubay (2010)
- Kim Seol – Ayla (1950)
- Lee Kyung-Jin – Ayla (2010)
- Ali Atay – Ali astsubay
- Taner Birsel – Binbaşı Fuat
- Mehmet Esen – Albay Celal
AYLA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Ayla filminin çekimlerinin çoğu Tarsus'ta yapıldı. Tarsus'un bazı tarihi binaları da Ayla filminin çekimlerinde kullanıldı. Gazeteci Özge’nin Ayla’ya ulaşmaya çalıştığı sahneler için film ekibi, Kore’nin başkenti Seul’de dört gün geçirdi.
AYLA FİLMİNİN ALDIĞI ÖDÜLLER
- Cape Town Uluslararası Film Festivali, En İyi Kurgu Yönetmeni
- Asya Dünya Film Festivali, En İyi Film
- Altın Turizm Ödülleri, Yılın Sinema Ödülü
- Richmond Uluslararası Film Festivali, En İyi Yönetmen ve yükselen yıldız ödülü
AYLA FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?
Filmin IMDb puanı 9.3 olarak karşımıza çıkıyor.
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