Vesper filminin konusu nedir? Vesper filminin vizyon tarihi ne zaman? Vesper filminin oyuncuları kimlerdir?

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:32

Belçika, Fransa ve Litvanya ortak yapımı Vesper filminin gösterime giriş tarihi değiştirildi. Distopik bir gelecekte geçen film için vizyon tarihi belli oldu. İşte filmle ilgili merak edilen ayrıntılar.

VESPER FİLMİNİN YÖNETMENİ VE SENARİSTİ KİM?

Vesper filmi için 2 yönetmenle çalışıldı. Filmin Yönetmenliğini Kristina Buozyte ve Bruno Samper yaptı.

Vesper filminin senaryosu Kristina Buozyte ve Bruno Samper tarafından yazıldı.

VESPER FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Vesper filminin oyuncuları arasında Raffiella Chapman, Eddie Marsan ve Rosy McEwen gibi isimler bulunuyor.

VESPER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Gelecek zamanda geçen film, izleyicilere distopik bir dünyanın kapılarını açıyor. Filmde karanlık bir dünya tanımlaması yapılıyor. Filmde, hasta babası ile birlikte yaşayan 13 yaşındaki bir kızın çökmüş bir dünyadaki yaşam mücadelesi vurgulanıyor.

VESPER FİLMİNİN TÜRÜ NEDİR?

Vesper filmi bilim kurgu, dram ve macera türündedir.

VESPER FİLMİNİN VİZYON TARİHİ NE ZAMAN?

Vesper filminin vizyon tarihi açıklandı. Filmin vizyon tarihi, 30 Eylül 2022 olarak duyuruldu.



