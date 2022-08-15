Yenilmez 4 filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Yenilmez 4 filmi nerede çekildi, IMDb puanı kaç?
Yönetmenliği Todor Chapkanov'un üstlendiği Yenilmez 4 filmi, tv ekranlarında sık sık izleyeciyle buluşup, merak uyandıran yapımlardan biri. Peki, Yenilmez 4 filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Yenilmez 4 filmi nerede çekildi, IMDb puanı kaç?
Senarist koltuğunda David N. White'ın oturduğu, yapımcılığını ise Boaz Davidson'un üstlendiği Yenilmez 4 filmi orijinal adıyla 'Boyka: Undisputed' bu akşam tekrar ekranlarda izleyici ile buluşacak. İşte, filme dair merak edilenler...
YENİLMEZ 4 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Yuri Boyka (Scott Adkins), büyük turnuvalara çıkabilmek için son şansını kullandığı maçta rakibi Viktor Gregov'u (Emilien de Basco) yenmekle kalmaz, aynı zamanda rakibinin hastaneye kaldırılıp burada ölmesine neden olur.
Bu talihsiz olay, yaptığı her şeyi sorgulamasına neden olur. Öldürdüğü adamın dul kalan eşi Alma ve çocukları zor duruma düşmüştür, üstelik acımasız bir mafya babasının da Alma'da gözü vardır. Yuri Boyka hem kadını özgürlüğüne kavuşturmak, hem de kendini kurtarabilmek için birbirinden zorlu mücadelelere atılmak zorunda kalacaktır.
YENİLMEZ 4 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
- Scott Adkins
- Teodora Duhovnikova
- Alon Aboutboul
- Julian Vergov
- Brahim Achabbakhe
- Paul Chahidi
- Petio Petkov
- Valentin Ganev
- Vlado Mihailov
YENİLMEZ 4 FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇTIR?
Filmin IMDb puanı 6.9/10'dur.
YENİLMEZ 4 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
2016'da vizyona giren Yenilmez 4, Bulgaristan'da çekilmiştir.
İlgili Haberler
- Ayla filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Ayla filmi nerede çekildi, filmin aldığı ödüller neler? Ayla filmi IMDb puanı kaç?
- Vesper filminin konusu nedir? Vesper filminin vizyon tarihi ne zaman? Vesper filminin oyuncuları kimlerdir?
- Kanlı Dövüş filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Kanlı Dövüş filminin IMDb puanı kaçtır?
-
Video Haberler
- Sümela Manastırı'nda 9'uncu ayin
- Dans eden temizlik işçisi Kıraç konserinde
- İndirim gelmedi, müdürler gitti
- Pazarcılar pahalılığı tane hesabıyla anlattı
- 'Tencere kaynıyor ama içine atacak bulabilecek miyiz?'
- Ağaca çarpan otomobil, yağmur suyu kanalına devrildi
- Kötü koku endişe yarattı, gerçek sonradan ortaya çıktı
- Asker uğurlama konvoyuna 'ambulans' da dahil oldu
- 'Biz bu ekonomiden hiç memnun değiliz'
- Otel odasında üretilen sahte içkilere el konuldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan ayrıntısı dikkat çekti
- En başarılı belediye başkanı belli oldu
- Promosyonlarda engel
- 'Duyduğum en çılgın adaylık senaryosu...'
- 'Anketlerde seçilemeyeceğini görürse...'
- 'Takı' kavgasında ikinci perde
- Metro İstanbul'dan 'sefer iptali' açıklaması
- Fazıl Say’ın ‘hayal kırıklığı’
- İndirim gelmedi, müdürler gitti
- 'Kıyamam ben sana'