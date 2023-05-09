"Aşk ve Sevgi Şarkıları” Bornova yankılandı

Yayınlanma: 09.05.2023 - 09:55

Güncelleme: 09.05.2023 - 09:55

Bornova Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Sanat Müziği tutkunlarını Bornova’da buluşturdu. Bornova Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Sevgi ve Aşk Şarkıları” konseri büyük ilgi gördü. Salonu dolduran Bornovalılar birbirinden güzel şarkıları hep birlikte eşlik etti.

Kursiyerlerden oluşan 55 kişilik Türk Sanat Müziği Korosu, Şef Sami Büyüköztekir yönetimindeki sekiz kişilik saz heyeti eşliğinde Türk Sanat Müziği’nin birbirinden güzel 22 eserini başarıyla seslendirdi. Sevdi Gönlüm şarkısı ile başlayan konserde Aşk Bu Değil Yapma Güzel, Nazende Sevgilim, Dalgalandım da Duruldum gibi yılların eskitemediği eserlerin yanı sıra solo olarak söylenen şarkılar da sanat müziği tutkunlarından tam not aldı.

Kültür ve sanat etkinliklerini de asli görevleri arasında gördüklerini ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Düzenlediğimiz hobi ve beceri edindirme kursları yediden yetmişe; çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek herkese açık. Tüm Bornovalılar’ı bu kurslarımızdan yararlanmaya davet ediyorum. Sahne alan tüm kursiyerlerimizi kutluyor, emek verenlere teşekkür ediyorum” dedi.