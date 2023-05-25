ASKEV piyanist Emre Yavuz ile sezonu açtı

Yayınlanma: 25.05.2023 - 09:32

Güncelleme: 25.05.2023 - 09:32

Ayvalık ve Kuzey Ege öncelikli olmak üzere, ülke genelinde gençlere eğitim bursu veren Bilginer-Melin Ayvalık Sanat Kültür Eğitim Vakfı (ASKEV), yaz aylarında sürecek kültür sanat etkinliklerini Sera Konserleri konsepti başladı.

Bilginer ve Melin ailelerinin kurduğu vakıfa ait olan ve 1800'lü yıllarda inşa edilen tarihi konakta faaliyete giren botanik konseptli Melin Kahve'nin de açılışının gerçekleştiği gecede genç piyanist Emre Yavuz dünyaca ünlü besteciler Bach, Schubert ve Ravel'in eserlerinden oluşan repertuar ile piyano resitali verdi.

"AYVALIKLILARIN UĞRAK YERİ OLACAK"

Gecede kısa bir konuşma yapan Melin ailesinin son üyesi Ergun Melin, 2017'de kurulalan vakıf çatısı altında bu yıl çeşitli yaş gruplarında 96 öğrenciye 12 ay burs verdiklerini söyledi. Tarihi konağı Anıtlar Kurulu onayıyla restore edildiğini anlatan Melin, "Ayvalıkların uğrak yeri olacak. Her ay konser, çeşitli söyleşiler ve sergiler gerçekleştirilecek. Kafemizde okuma odası da oluşturuldu. Misafirlerimizi bekliyoruz" dedi.

KOCAMANGİL ILE BABACAN AYNI SAHNEDE

Melin Kahve'de "ASKEV Sera Etkinlikleri" adı altında gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında 6 Haziran'da akademisyen yazar Cevat Çapan ile yazar Turgay Fişekçi "Eğitim Durakları" başlıklı söyleşide mübadeleyi konuşacak.

13 Haziran Salı günü de Turgay Fişekçi ölümünün 60. yılında Nazım Hikmet Ran'ı anlatacak.

20 Haziran'da ise Cevat Çapan ile yazar Turgay Fişekçi "Eğitim Durakları" başlıklı söyleşinin ikincisini "Okul yılları" temasıyla gerçekleştirecek.

21 Haziran Çarşamba günü ise Türk keman virtüözü Cihat Aşkın ile piyanist Cem Babacan misafirlere müzik ziyafeti verecek.

27 Haziran'da da araştırmacı yazar Cemal Ünlü ile Gökhan Akçura "Mübadele’nin 100. Yılında Mübadil Şarkıcılar, Besteciler, Çalgıcılar" başlıklı bir söyleşi düzenleyecek.

Ayın son etkinliği ise Melin Kahve, 29 Haziran'da viyolonselist Nil Kocamangil ile piyanist Cem Babacan'ın performansına ev sahipliği yapacak.