Aspendos Antik Tiyatrosu yabancı sanatçıları ağırlıyor
Antik çağlardan bugüne kadar sanatı barındıran Aspendos Antik Tiyatrosu, yaz döneminde kapılarını dünya müziği için açıyor.
Antik Yunan ve Anadolu kültürlerinin mozaiğini barındıran antik tiyatro, yabancı sanatçıları ağırlıyor. 4 Ağustos'ta Filarmoni Orkestrası eşliğinde Christina Ramos ve Jonathan Antoine konserinin gerçekleştiği Aspendos Antik Tiyatrosu'nda, 15 Ekim'e kadar müzik sesleri yükselecek.
Gipsy Kings 14 Ağustos'ta, Chris De Burgh 20 Ağustos'ta, Buika 26 Ağustos'ta ve Kovacs 31 Ağustos'ta antik tiyatroda sahne alacak.
Limak Filarmoni orkestrası ile 28 Eylül'de Alessandro Safina, 29 Eylül'de ise Placido Domingo sanatseverlerle buluşacak. Christina Ramos ve Nils Wanderer 30 Eylül'de sahnede olacak. Caz festivali kapsamında da Matt Bianco 5 Ekim'de, Jacky Terrasson 7 Ekim'de, Spryro Gyra da 9 Ekim'de müzik ziyafeti sunacak.
Video Haberler
- 'Ev almak artık hayal ötesi...'
- Bağcılar'da balkon çöktü, işçi hayatını kaybetti
- 'Tüm bu işkencenin ardında iktidar var'
- Edirne'de iki çocuğa taciz iddiası: 1 kişi tutuklandı
- Doğada kendiliğinden yetişiyor, kilosu 60 TL’yi buluyor
- İstanbul'da halk ekmeğe zam!
- Irak’ta silah deposunda patlama
- Yandaş şirkete 817 milyonluk ihale
- Eşya yüklü kamyonette tehlikeli yolculuğa 1861 TL ceza
- Brezilya'dan gelen gemide 242 kilo kokain ele geçirildi:
En Çok Okunan Haberler
-
- KPSS soruşturmasında yeni gelişme
- 'Birileri açığa çıkmaması için çırpınıyormuş...'
- Bakan Yanık'tan Suriyeliler açıklaması
- Soylu'nun Çelebi'ye söylediği sözler gündemde!
- 'Promosyon’ tartışmasında yeni adım
- CHP'den Mehmet Ali Çelebi tepkisi!
- Müjdat Gezen kötü haberi duyurdu
- Kadro kıyağı haberine erişim engeli
- Enginyurt'un koruması hakkında yeni gelişme
- Justin Bieber Şemdinlili Sofi Ömer'i paylaştı