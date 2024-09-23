Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde Astana Bale Tiyatrosu'ndan 'Carmen ve Tango Ateşi' rüzgarı
Bu yıl 31'incisi düzenlenen Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali kapsamında gerçekleşen 'Carmen ve Tango Ateşi' performansı izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışladı.
Antalya'da düzenlenen 31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali kapsamında, Astana Bale Tiyatrosu, Carmen ve Tango Ateşi performansıyla sahne aldı. Flamenko ve tango danslarının büyülü dünyasını sahneye taşıyan topluluk, klasik ve modern bale ile folklorik halk danslarını ustalıkla harmanladı.
Dünya çapında ünlü koreograflar Alberto Alonso ve Ricardo Amarante’nin yönetimindeki gösteri, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Performansın sonunda yerli ve yabancı izleyiciler, oyuncuları dakikalarca ayakta alkışladı.
Festival, 26 Eylül’de Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek Tosca Operası ile sona erecek.
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