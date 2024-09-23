Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde Astana Bale Tiyatrosu'ndan 'Carmen ve Tango Ateşi' rüzgarı

Yayınlanma: 23.09.2024 - 17:08

Güncelleme: 23.09.2024 - 17:08

Antalya'da düzenlenen 31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali kapsamında, Astana Bale Tiyatrosu, Carmen ve Tango Ateşi performansıyla sahne aldı. Flamenko ve tango danslarının büyülü dünyasını sahneye taşıyan topluluk, klasik ve modern bale ile folklorik halk danslarını ustalıkla harmanladı.

Dünya çapında ünlü koreograflar Alberto Alonso ve Ricardo Amarante’nin yönetimindeki gösteri, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Performansın sonunda yerli ve yabancı izleyiciler, oyuncuları dakikalarca ayakta alkışladı.

Festival, 26 Eylül’de Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek Tosca Operası ile sona erecek.