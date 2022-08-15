Assassin's Creed filminin konusu nedir? Assassin's Creed filminin oyuncuları kimlerdir? Assassin's Creed filminin IMDb puanı kaç?

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 13:02

Yönetmen koltuğunda Justin Kurzel'in bulunduğu 2016 yapımı Assassin's Creed filmi, sinemaseverler tarafından merak edilen yapımlar arasında yer alıyor. İşte filme dair ayrıntılar...

ASSASSİN'S CREED FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Genetik kodunun kilidini kırması ile atalarının hatıralarına erişim sağlayabilen Callum Lynch, 15. yüzyıl İspanya'sında yaşayan atası Aguilar'ın maceralarını kendi hafızalarında yer alacak kadar canlı bir şekilde deneyimler.

Gizli bir topluluk olan suikastçiler'in soyundan geldiğini öğrenen genç adam yeni kazandığı beceriler ile baskıcı ve güçlü organizasyon Tapınakçılar'ın karşısına çıkar. Callum, Tapınakçılar organizasyonunu alt etmek için geçmişindeki bilgi ve tecrübesini kullanacaktır.

ASSASSIN'S CREED OYUNCU KADROSU

Jeremy Irons

Ariane Labed

Lee Nicholas Harris

Brendan Gleeson

Marion Cotillard

Michael Fassbender

Michael Kenneth Williams

ASSASSİN'S CREED FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Filmin IMDb puanı 5.6/10 olarak karşımıza çıkıyor.