Assassin's Creed filminin konusu nedir? Assassin's Creed filminin oyuncuları kimlerdir? Assassin's Creed filminin IMDb puanı kaç?
Assassin's Creed filmi, aynı adı taşıdığı video oyunu serisinden uyarlanan distopik bilim kurgu aksiyon filmidir. TV ekranlarında sık sık izleyici ile buluşan filme dair birçok merak edilen nokta var. Peki, Assassin's Creed filminin konusu nedir? Assassin's Creed filminin oyuncuları kimlerdir? Assassin's Creed filminin IMDb puanı kaç?
Yönetmen koltuğunda Justin Kurzel'in bulunduğu 2016 yapımı Assassin's Creed filmi, sinemaseverler tarafından merak edilen yapımlar arasında yer alıyor. İşte filme dair ayrıntılar...
ASSASSİN'S CREED FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Genetik kodunun kilidini kırması ile atalarının hatıralarına erişim sağlayabilen Callum Lynch, 15. yüzyıl İspanya'sında yaşayan atası Aguilar'ın maceralarını kendi hafızalarında yer alacak kadar canlı bir şekilde deneyimler.
Gizli bir topluluk olan suikastçiler'in soyundan geldiğini öğrenen genç adam yeni kazandığı beceriler ile baskıcı ve güçlü organizasyon Tapınakçılar'ın karşısına çıkar. Callum, Tapınakçılar organizasyonunu alt etmek için geçmişindeki bilgi ve tecrübesini kullanacaktır.
ASSASSIN'S CREED OYUNCU KADROSU
- Jeremy Irons
- Ariane Labed
- Lee Nicholas Harris
- Brendan Gleeson
- Marion Cotillard
- Michael Fassbender
- Michael Kenneth Williams
ASSASSİN'S CREED FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Filmin IMDb puanı 5.6/10 olarak karşımıza çıkıyor.
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