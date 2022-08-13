İnanılmaz Örümcek Adam 2 filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İnanılmaz Örümcek Adam 2 filmi, nerede çekildi?
Yönetmenliğini Marc Webb'in yaptığı 2014 yapımı İnanılmaz Örümcek Adam 2 filmi, hayalî Marvel Comics karakteri Örümcek Adam çizgi romanlarından uyarlanmıştır. Peki, İnanılmaz Örümcek Adam 2 filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İnanılmaz Örümcek Adam 2 filmi, nerede çekildi?
İnanılmaz Örümcek Adam 2 filmi, özgün adıyla The Amazing Spider-Man 2 filmi, ABD yapımı bilim kurgu filmidir. İşte, TV ekranlarında sık sık izleyici ile buluşan filmin ayrıntıları...
İNANILMAZ ÖRÜMCEK ADAM 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Örümcek Adam olmak artık harikadır. Peter Parker için, hiçbir his gökdelenler arasında salınmakla, bir kahraman olmayı benimsemekle ve Gwen'le zaman geçirmekle bir olamaz. Fakat Örümcek-Adam olmanın bir bedeli var: Sadece Örümcek-Adam, New Yorklu hemşehrilerini şehri tehdit eden korkunç kötü adamlardan koruyabilir. Electro ve Rhino'nun ortaya çıkışıyla, Peter'ın kendisinden çok daha güçlü bir düşmanla karşılaşması gerekecektir.
İNANILMAZ ÖRÜMCEK ADAM 2 FİLMİ OYUNCU KADROSU
- Andrew Garfield
- Emma Stone
- Jamie Foxx
- Dane DeHaan
- Colm Feore
- Felicity Jones
- Paul Giamatti
- Sally Field
- Martin Sheen
- Embeth Davidtz
İNANILMAZ ÖRÜMCEK ADAM 2 FİLMİ, NEREDE ÇEKİLDİ?
İnanılmaz Örümcek Adam 2 filminin çekimleri New York'ta, Gold Coast Stüdyoları ve Long Island'daki Grumman Stüdyoları'nda gerçekleştirildi.
FİLMİN IMDB PUANI KAÇ?
Filmin IMDb puanı ise 6.6/10 olarak karşımıza çıkıyor.
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