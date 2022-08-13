İnanılmaz Örümcek Adam 2 filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İnanılmaz Örümcek Adam 2 filmi, nerede çekildi?

Yönetmenliğini Marc Webb'in yaptığı 2014 yapımı İnanılmaz Örümcek Adam 2 filmi, hayalî Marvel Comics karakteri Örümcek Adam çizgi romanlarından uyarlanmıştır. Peki, İnanılmaz Örümcek Adam 2 filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İnanılmaz Örümcek Adam 2 filmi, nerede çekildi?

cumhuriyet.com.tr
13 Ağustos 2022 Cumartesi, 13:51
İnanılmaz Örümcek Adam 2 filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İnanılmaz Örümcek Adam 2 filmi, nerede çekildi?
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İnanılmaz Örümcek Adam 2 filmi, özgün adıyla The Amazing Spider-Man 2 filmi, ABD yapımı bilim kurgu filmidir. İşte, TV ekranlarında sık sık izleyici ile buluşan filmin ayrıntıları...

İNANILMAZ ÖRÜMCEK ADAM 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Örümcek Adam olmak artık harikadır. Peter Parker için, hiçbir his gökdelenler arasında salınmakla, bir kahraman olmayı benimsemekle ve Gwen'le zaman geçirmekle bir olamaz. Fakat Örümcek-Adam olmanın bir bedeli var: Sadece Örümcek-Adam, New Yorklu hemşehrilerini şehri tehdit eden korkunç kötü adamlardan koruyabilir. Electro ve Rhino'nun ortaya çıkışıyla, Peter'ın kendisinden çok daha güçlü bir düşmanla karşılaşması gerekecektir.

İNANILMAZ ÖRÜMCEK ADAM 2 FİLMİ  OYUNCU KADROSU

  • Andrew Garfield
  • Emma Stone
  • Jamie Foxx  
  • Dane DeHaan  
  • Colm Feore
  • Felicity Jones 
  • Paul Giamatti 
  • Sally Field
  • Martin Sheen
  • Embeth Davidtz 

 İNANILMAZ ÖRÜMCEK ADAM 2 FİLMİ, NEREDE ÇEKİLDİ?

İnanılmaz Örümcek Adam 2 filminin çekimleri New York'ta, Gold Coast Stüdyoları ve Long Island'daki Grumman Stüdyoları'nda  gerçekleştirildi. 

FİLMİN IMDB PUANI KAÇ?

Filmin IMDb puanı ise 6.6/10 olarak karşımıza çıkıyor.


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