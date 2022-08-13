İnanılmaz Örümcek Adam 2 filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İnanılmaz Örümcek Adam 2 filmi, nerede çekildi?

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 13:51

İnanılmaz Örümcek Adam 2 filmi, özgün adıyla The Amazing Spider-Man 2 filmi, ABD yapımı bilim kurgu filmidir. İşte, TV ekranlarında sık sık izleyici ile buluşan filmin ayrıntıları...

İNANILMAZ ÖRÜMCEK ADAM 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Örümcek Adam olmak artık harikadır. Peter Parker için, hiçbir his gökdelenler arasında salınmakla, bir kahraman olmayı benimsemekle ve Gwen'le zaman geçirmekle bir olamaz. Fakat Örümcek-Adam olmanın bir bedeli var: Sadece Örümcek-Adam, New Yorklu hemşehrilerini şehri tehdit eden korkunç kötü adamlardan koruyabilir. Electro ve Rhino'nun ortaya çıkışıyla, Peter'ın kendisinden çok daha güçlü bir düşmanla karşılaşması gerekecektir.

İNANILMAZ ÖRÜMCEK ADAM 2 FİLMİ OYUNCU KADROSU

Andrew Garfield

Emma Stone

Jamie Foxx

Dane DeHaan

Colm Feore

Felicity Jones

Paul Giamatti

Sally Field

Martin Sheen

Embeth Davidtz

İNANILMAZ ÖRÜMCEK ADAM 2 FİLMİ, NEREDE ÇEKİLDİ?



İnanılmaz Örümcek Adam 2 filminin çekimleri New York'ta, Gold Coast Stüdyoları ve Long Island'daki Grumman Stüdyoları'nda gerçekleştirildi.



FİLMİN IMDB PUANI KAÇ?

Filmin IMDb puanı ise 6.6/10 olarak karşımıza çıkıyor.