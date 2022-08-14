Kod Adı:Londra filminin konusu nedir? Kod Adı: Londra filminde kimler oynuyor?

Kod Adı: Londra, 2016 yapımı Amerikan aksiyon gerilim filmidir. Kod Adı:Londra filminin konusu nedir? Kod Adı: Londra filminde kimler oynuyor?

cumhuriyet.com.tr
14 Ağustos 2022 Pazar, 10:50
Kod Adı:Londra filminin konusu nedir? Kod Adı: Londra filminde kimler oynuyor?
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Kod Adı: Londra filmi, özgün adıyla London Has Fallen 1 Mart 2016'da vizyona girdi. Serinin ikinci filmi olan Kod Adı:Londra'nın çekimleri 24 Ekim 2014'te Londra'da başladı.

Babak Najafi'nin yönetmenliğini yaptığı film dünya çapında 205 milyon dolar hasılat elde etti. Serinin ilk filmi Kod Adı: Olympus 2013 yılında, üçüncü filmi Kod Adı: Angel ise 2019 yılında vizyona girdi.

KOD ADI: LONDRA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Film, İngiltere Başbakanı'nın Londra'daki cenazesine katılan G7'nin dünya liderlerini ve Gizli Servis ajanı Mike Banning'in ABD Başkanı Benjamin Asher'ı teröristler tarafından öldürülmekten koruma çabalarını izliyor.

KOD ADI: LONDRA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Gerard Butler 

Aaron Eckhart 

Morgan Freeman 

Alon Moni Aboutboul 

Angela Bassett

Robert Forster

Melissa Leo 

Radha Mitchell 

Charlotte Riley 

Jackie Earle Haley 

Sean O'Bryan

Mehdi Dehbi -

Waleed Zuaiter

Colin Salmon 

Patrick Kennedy

Bryan Larkin 

Deborah Grant 

Anthony Delancy

Alex Giannini

Nancy Baldwin

Nigel Whitmey 


Kod Adı: Londra Sinema Film

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