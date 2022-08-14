Kod Adı:Londra filminin konusu nedir? Kod Adı: Londra filminde kimler oynuyor?
Kod Adı: Londra, 2016 yapımı Amerikan aksiyon gerilim filmidir. Kod Adı:Londra filminin konusu nedir? Kod Adı: Londra filminde kimler oynuyor?
Kod Adı: Londra filmi, özgün adıyla London Has Fallen 1 Mart 2016'da vizyona girdi. Serinin ikinci filmi olan Kod Adı:Londra'nın çekimleri 24 Ekim 2014'te Londra'da başladı.
Babak Najafi'nin yönetmenliğini yaptığı film dünya çapında 205 milyon dolar hasılat elde etti. Serinin ilk filmi Kod Adı: Olympus 2013 yılında, üçüncü filmi Kod Adı: Angel ise 2019 yılında vizyona girdi.
KOD ADI: LONDRA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Film, İngiltere Başbakanı'nın Londra'daki cenazesine katılan G7'nin dünya liderlerini ve Gizli Servis ajanı Mike Banning'in ABD Başkanı Benjamin Asher'ı teröristler tarafından öldürülmekten koruma çabalarını izliyor.
KOD ADI: LONDRA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Gerard Butler
Aaron Eckhart
Morgan Freeman
Alon Moni Aboutboul
Angela Bassett
Robert Forster
Melissa Leo
Radha Mitchell
Charlotte Riley
Jackie Earle Haley
Sean O'Bryan
Mehdi Dehbi -
Waleed Zuaiter
Colin Salmon
Patrick Kennedy
Bryan Larkin
Deborah Grant
Anthony Delancy
Alex Giannini
Nancy Baldwin
Nigel Whitmey
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