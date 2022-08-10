Kurye filminin konusu nedir? Kurye filminin oyuncuları kimlerdir?

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:14

Zackary Adler'in yönettiği, Andy Conway ve Nicky Tate'in senaristliğini üstlendiği Kurye filmi seyirci ile tv ekranlarında buluşuyor.

KURYE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Mesleği kuryelik olan genç kadın her gün olduğu gibi kargolarını dağıtmak için hazırlanmıştı. Fakat bu sefer işler yolunda gitmedi. Kendisine verilen kargonun içinde bomba olduğunu geç farketmişti ve bomba patlamıştı. Genç kadın kendisini mayfa babasının suçlamalarıyla karşı karşıya bulacaktır. Peki, bu durumda kurye ne yapacak?

KURYE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

- Olga Kurylenko

- Gary Oldman

- Dermot Mulroney

- Calli Taylor

- Alicia Agneson

- Greg Orvis

- Craig Conway

- Amit Shah

- William Moseley

22 Kasım 2019 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde Lionsgate tarafından ve 20 Aralık 2019'da ise Birleşik Krallık'ta Signature Entertainment tarafından piyasaya sürüldü.

KURYE FİLMİNİN TÜRÜ NEDİR, KAÇ DAKİKADIR?

Kurye filmi aksiyon/gerilim türündedir. Film 1 saat 39 dakikadır.