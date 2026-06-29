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Ata Sahne’de ilk konser

Ata Sahne’de ilk konser

29.06.2026 04:00:00
Güncellenme:
Cemil Ciğerim
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Ata Sahne’de ilk konser

Atakum Belediyesi Çocuk ve Gençlik Orkestrası, Ata Sahne Sanat Merkezi’nde ilk konserini verdi.

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Samsun Atakum Belediyesi’nde çocukları ve gençleri müziğe teşvik etmek amacıyla şubat ayında oluşturulan Atakum Belediyesi Çocuk ve Gençlik Orkestrası, Ata Sahne Sanat Merkezi’nde ilk konserini verdi. Sanatseverlerden yoğun ilgi gören konserde orkestra, şef Aynur Türünç yönetiminde Türk ve dünya sinema müziklerini seslendirdi.  Mart ayından itibaren şef Aynur Türünç, yardımcı eğitmenler Gücem Ağmaz ve Ünal Türünç eşliğinde çalışmalarını sürdüren orkestra, ilk performansı ile büyük beğeni topladı.  “Film Gibi” başlığıyla düzenlenen programda 10-25 yaş aralığındaki 60 müzisyenin, kemandan çelloya müzik enstrümanlarıyla seslendirdikleri eserler ilgiyle dinlendi

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