Atakum’a yeni sanat merkezi
Samsun Atakum’da “Ata Sahne Sanat Merkezi”, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde Düşevi Oyuncuları’nın “Bimarhane” oyunu ile açıldı.
Düşevi Oyuncuları 25. sanat
yılında Atakum Belediyesi
tarafından hizmete
açılan Ata Sahne Sanat
Merkezi’nde Murat Can
Kibiroğlu’nun yazdığı Cem
Kaynar’ın yönettiği ödüllü
Bimarhane oyunu ile bir kez
daha seyirci karşısına çıktı.
500 koltuk kapasiteli Ata
Sahne Sanat Merkezi’nde
oyunu açılışa katılan
yaklaşık 700 kişi izledi.
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