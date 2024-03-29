Atakum’a yeni sanat merkezi

Samsun Atakum’da “Ata Sahne Sanat Merkezi”, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde Düşevi Oyuncuları’nın “Bimarhane” oyunu ile açıldı.

Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 29.03.2024 - 04:00
Atakum’a yeni sanat merkezi
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Düşevi Oyuncuları 25. sanat yılında Atakum Belediyesi tarafından hizmete açılan Ata Sahne Sanat Merkezi’nde Murat Can Kibiroğlu’nun yazdığı Cem Kaynar’ın yönettiği ödüllü Bimarhane oyunu ile bir kez daha seyirci karşısına çıktı. 500 koltuk kapasiteli Ata Sahne Sanat Merkezi’nde oyunu açılışa katılan yaklaşık 700 kişi izledi.


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