Atakum’a yeni sanat merkezi

Yayınlanma: 29.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.03.2024 - 04:00

Düşevi Oyuncuları 25. sanat yılında Atakum Belediyesi tarafından hizmete açılan Ata Sahne Sanat Merkezi’nde Murat Can Kibiroğlu’nun yazdığı Cem Kaynar’ın yönettiği ödüllü Bimarhane oyunu ile bir kez daha seyirci karşısına çıktı. 500 koltuk kapasiteli Ata Sahne Sanat Merkezi’nde oyunu açılışa katılan yaklaşık 700 kişi izledi.

