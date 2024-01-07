‘Atan Kazanır’ vizyonda

Yayınlanma: 07.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 07.01.2024 - 03:22

Dünyanın en kötü futbol takımı denince akla hemen Amerikan Samoa’sı gelir. Mike Brett ile Steve Jamison’ın Next Goal Wins (2014) belgeselinden Yeni Zelandalı yönetmen Taika Waititi’nin sinemaya uyarladığı Atan Kazanır yeni yılın ilk eğlenceli, hoş vakit geçirten, bol bol güldüren filmi. 2001 Dünya Kupası eleme maçlarında Avustralya’dan 31 adet gol yiyen, tek bir gol bile atamayan bu sevimli grubu çalıştırması için Hollanda kökenli Amerikalı antrenör Thomas Rongen gönderilir. İşinde ve özel yaşamında başarısız, alkolik, mutsuz, kendiyle kavga eden Thomas beyaz kurtarıcı olarak önyargısız, dindar, sempatik, naif insanların adasına gelir. Kültür şokuna uğrayan Thomas yavaş yavaş egoizminden sıyrılmaya, herkesin ikinci ya da üçüncü işi olan kasabalılarla olumlu ilişkiler kurmaya başlar. Beyaz adam mı kasabalıları mı yoksa kasabalılar mı beyaz adamı kurtaracaklardır bunu finale doğru anlarız.

BENLİK FEDA EDİLMEZ

Herkesin büyük bir aile gibi yaşadığı, her şeyin paylaşıldığı adada futbol federasyonu başkanı Tavita ile takımın trans bireyi Jaiyah filmin ana karakterleridir. Komedilerde izlemeye alışkın olmadığımız genellikle android, tetikçi, katilleri canlandıran Michael Fassbender amatör-profesyonel oyuncuların karşısında elinden geleni yapar. Atan Kazanır oyuncuların içten, sevimli performansları üstünde yükselen bir komedidir. “Dünyanın en kötü futbol takımıyız, bunu biliyoruz, kazanmak için benliğimizden fedakârlık edemeyiz” diyecek kadar özgüveni yüksek bir takımdır Amerikan Samoa’sı. Kazanmaları, tek bir gol atmaları için kazanma dürtüsünü içlerinde hissetmeleri gerektiğini savunan ekip sonunda ruhlarıyla, yürekleriyle oynamaya başlar. Futbolun sadece bir oyun, yaşamında kısa olduğu konusunda anlaşan kasabalılar doğanın, dostluklarının tadını çıkarmayı sürdürürler.

Tavşan Jojo filmiyle Oscar alan Taika Waititi’nin oynayıp yönettiği Michael Fassbender, Oscar Knightley, Jaiyah, Elizabeth Moss, Beulah Koale, Uli Latukefu, Semi Filipo’nun oynadığı Atan Kazanır gösterime girdi. Final jeneriğini sonunda dek izleyin, sürprizi kaçırmayın.