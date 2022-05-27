Ataol Behramoğlu’na Küba’da Kültür Nişanı
Cumhuriyet gazetesi yazarı Ataol Behramoğlu’na Havana Uluslararası Şiir Festivali bünyesinde Küba Kültür Nişanı verildi.
Küba’nın en önemli kültür değerlerinden, Küba Devrimi’nden sonra hayata geçirilen ve 55 yıldır süren Havana Uluslararası Şiir Festivali bünyesinde gazetemiz yazarı, şair Ataol Behramoğlu’na Küba Kültür Nişanı verildi.
Casa del Alba Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende Küba Kültür Bakanı Alpidio Alonso Grau’nun taktığı nişandan sonra Ataol Behramoğlu “Bu nişana sahip olmak büyük bir onur. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum, çünkü burası büyük şair José Martí’nin anavatanıı. Aynı zamanda Fidel Castro devriminin de anavatanı. Onları saygı ve sevgiyle selamlıyorum” dedi. Yine kültür nişanına değer görülen Perulu şair Hildebrando Pérez Grande de “Hayatımın geri kalanında bana büyük bir onur veren bu nişan için teşekkür ederim. Fidel, Amerikamızı ve tüm gezegenimizi aydınlatan güneştir. Fidel, yaşamamız için kalan günleri aydınlatmaya devam ediyor. Çok teşekkür ederim Küba!” diye konuştu.
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