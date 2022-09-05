Atatürk Anamorfozu İzmirlilerle buluştu

05 Eylül 2022 Pazartesi, 02:00

Anamorfoz Atatürk eseri, Kültürpark Lozan Kapısı girişindeki Pakistan Pavyonu’nda sergileniyor (Anamorfoz, sadece belirli açılardan ya da prizma aracılığıyla görülebilen resimler).

İlk kez, Ağustos 2021’de düzenlenen 26. Marble İzmir-Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’nda sergilenen eser, hem ziyaretçilerin hem de medyanın yoğun ilgisiyle karşılaştı. İzmir’in ardından, İtalya’da Marmomac Mermer Fuarı ve İstanbul’da Rahmi M. Koç Müzesi’nde sergilenen eser büyük ilgi gördü.

‘DERİN BİR SEVDA’

Patrik Prosko, eseri yapmadan önce Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını ve dünyaya bakış açısını incelediğini belirterek “Öncelikle, insanların onu ne kadar çok sevdiğini fark ettim, diğer ülkelere göre daha duygusal ve daha bağlı olduklarını ve çok derin bir sevda beslediklerini gördüm. Benim için çok ilginçti. Çünkü ülkemde böyle bir şey görmedim” dedi.