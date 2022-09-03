Samsun'da Atatürk'e çirkin saldırı
Samsun'un Atakum ilçesinde billboardlardaki Atatürk posterleri kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yırtıldı.
Atakum Belediyesi tarafından işletilen Aqua Park tesisi önündeki reklam panolarında yer alan Atatürk posterleri, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yırtıldı.
Konuyla ilgili Atakum Belediyesi bir açıklama yayımlandı. Açıklamada, “Aqua Park tesisimizin önündeki ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün yer aldığı reklam panolarına çirkin saldırıyı üzülerek duyuruyoruz. Milli Mücadele’nin başladığı Samsun’da, ebedi başkomutanımızı hazmedemeyenlerin olması çok üzücü. Samsun’um, Atatürk’e sahip çık!” denildi.
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