HKP, Atatürk Orman Çiftliği arazisine inşa edilen ABD Büyükelçiliğinin açılışını protesto etti

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 19:57

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği,ulu önder Atatürk’ün mirası Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi üzerine inşa edildiği için yapımı tartışmalara neden olan yeni elçilik binasının 29 Ağustos’ta hizmet vermeye başlayacağını duyurmuştu.

BÜYÜKELÇİ FLAKE: TÜRK MUHATAPLARIMIZI, ORTAKLARIMIZI VE VİZE BAŞVURUSUNDA BULUNANLARI YENİ BİNAMIZDA AĞIRLAMAKTAN MEMNUNİYET DUYACAĞIZ

ABD Büyükelçisi Jeffry L. Flake, yeni binanın açılış töreninde, “Yeni yerleşkemizin resmi açılışını gerçekleştirmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Yeni hizmet binamız, en yüksek düzeyde verimlilik ve sürdürülebilirlik standartlarıyla inşa edilmiş tamamıyla modern bir bina. Ayrıca Türk muhataplarımızı, ortaklarımızı ve vize başvurusunda bulunanları yeni binamızda ağırlamaktan memnuniyet duyacağız” dedi.

"ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ARAZİSİ ÜZERİNE BÜYÜKELÇİLİK AÇMAK TARİHİMİZE HAKARETTİR"

Büyükelçiliğin yeni hizmet binasının açılışı sırasında ABD Büyükelçiliği önünde bir araya gelen Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyeleri, "Atatürk Orman Çiftliği'ne yapılan emperyalist ABD'nin kaçak büyükelçilik binası yıkılsın" yazılı ozalit açtı.

HKP'liler adına açıklama yapan HKP Genel Sekreter Yardımcısı ve Ankara İl Başkanı Av. Sait Kıran, "Bugün buraya kaçak olduğu Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun kararıyla tespit edilmiş, ABD emperyalizmine peşkeş çekilen Atatürk Orman Çiftliği toprağı işgal edilerek inşa edilen ABD Büyükelçiliği'ni protesto etmek için toplandık" dedi.

Kıran açıklamasının devamında şöyle konuştu: "Atatürk Orman Çiftliği, Mustafa Kemal Atatürk'ün halkımıza bağışladığı topraklardır. Bu topraklar hiç kimseye peşkeş çekilemez, yasalarla koruma altındadır. AKP iktidarı, yasaları ayaklar altına alarak Atatürk Orman Çiftliği'nde Kaçak Saray'lar inşa etmişler, toprakları altüst etmişler ve arkamızda gördüğünüz büyük miktarda toprağı da, insanlığın en büyük düşmanı ABD emperyalizmine peşkeş çekmişlerdir."

Kıran, Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerindeki yapılara ilişkin defalarca suç duyurusunda bulunduklarını ve dava açıktıklarını belirtti. Büyükelçiliğin açılışı için seçilen güne de dikkat çeken Kıran “30 Ağustos’un 100’ncü yıldönümünden bir gün önce, Mustafa Kemal Atatürk’ün halka emanet ettiği Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerinde büyükelçilik açmak, tarihimize hakarettir, meydan okumaktır. Emperyalistler erken bayram ediyor” dedi.

"TOPRAKLARIMIZDAN DEFOLUP GİDECEKSİNİZ"

Kıran açıklamasının devamında şöyle konuştu:

"30 Ağustos Zaferimizin yüzüncü yılında, emperyalistlere bir kez daha sesleniyoruz: Erken sevinmeyin. Birinci Kurutuluş savaşından nasıl sizi yenilgiye uğrattık, işbirlikçileriniz ile birlikte gönderdiysek, ikinci antiemperyalist kurtuluş savaşımızda er geç zafere ulaşacak. Ve siz bu topraklardan, bölgemizden, Ortadoğu’dan defolup gideceksiniz.

Mustafa Kemal Atatürk’ün halkımıza bağışladığı bu topraklara karşı emperyalist saldırı hevesleriniz kursağınızda kalacak. Bu toprakları sizin işgalinizden kurtaracağız. Sadece Atatürk Orman Çiftliği'ne kurduğunuz bu büyükelçiliğinizi değil, ülkemizde kurduğunuz bütün üslerinizi de bu ülkeden göndereceğiz, defolup gideceksiniz."