HKP'nin Anıtkabir'e Atatürk'ün sözüyle girmesi engellendi: 'Tarih önünde hesap verecekler...'

30 Ağustos 2022 Salı, 15:38

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyeleri, Mustafa Kemal Atatürk’ün kalpaklı portresinin ve ‘Bağımsızlık Benim Karakterimdir’ sözünün yazılı olduğu bayraklarla 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’ncü yıl dönümünü kutlamak için Atatürk'ün huzuruna çıkmak istedi. Ancak HKP üyeleri Anıtkabir’e alınmadı.

ANITKABİR'DEKİ ERDOĞAN SLOGANLARINA TEPKİ

Anıtkabir’e girişi engellenen HKP üyeleri adına HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Sait Kıran Tandoğan Meydanı’nda açıklama yaptı.

Kıran, Anıtkabir’de düzenlenen törende bir grubun AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik, ‘Reis’ ve ‘Dik dur eğilme bu millet seninle’ sloganları atmasına sert tepki gösterdi.

"ATATÜRK’ÜN SÖZÜNÜ ANITKABİR’E ALMAYANLAR HESAP VERECEK"

Kıran özetle şu ifadeleri kullandı:

“30 Ağustos Zaferimizin 100. yıl dönümünde, 30 Ağustos Zaferimizin mimarı, Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk’ün bu portresini ve Mustafa Kemal Atatürk’e ait ‘Bağımsızlık benim karakterimdir’ sözünü taşıyan bu pankartın Anıtkabir’e girmesine izin vermeyen, bu utancı taşıyanlar da tarih karşısında bunun hesabını vermekten kurtulamayacaklardır. Bu emri verenler, bunu yaşama geçirenler de Mustafa Kemal Atatürk’e bu 100. yılında bunu reva görenler de bağımsız mahkemelerde yargılanacak ve hak ettikleri cezayı er geç bulacaklardır. Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda reislerine ‘yaşasın’ diye slogan attıranlar, Mustafa Kemal Atatürk’ün sözünün ve pankartının Anıtkabir’e girmesine izin vermiyorlar.”