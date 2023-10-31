‘Atatürk’ filmi vizyona giriyor

Yayınlanma: 31.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 31.10.2023 - 04:00

Namık Kemal’in şiiri eşliğinde askerlerimiz Mustafa Kemal’in emriyle düşman kuvvetlerinin üstüne saldırır. Ardından Mustafa’nın çocukluğuna Selanik’e döneriz, babası Ali Rıza devlet memurluğundan ayrılmış ticarete el atmıştır, işleri iyi gitmez. Osmanlı ayrım yapar, Ali Rıza Bey dertten hastalanır yatağa düşer. Ölmeden önce oğluna mesuliyet verir ve şöyle der: “Oku, büyük adam ol. Benim gibi düşme, kimseye kendini ezdirme.” Gözlemci, zeki Mustafa, bir kişinin babası padişah diye memleketin yönetiminin ona kişiye kalmasını onaylamaz. Mustafa’nın amcası, annesi Zübayda Hanım’a karşı yetim olduğu için Mustafa’yı savunur. Annesi, “Yetimden ne olur?” deyince Mustafa, “Yetimden bak gör ne olur” der. Yönetmen Mehmet Ada Öztekin “Yetimden bak gör ne olur” cümlesinin filmin başlangıç noktası olduğunu açıklar. Vizyoner, öngörülü, çalışkan, askeri dehaya sahip, geleceği gören Mustafa Kemal Türk milletinin babası olur. Mustafa, amcasına fıtrat nedir, insanın fıtratı değişir mi diye sorar, ulusun fıtratını (kader, yazgı) o değiştirecektir. 30 ülkede gösterime giriyor Genç bir subayken Sultan Abdülhamit’in adamları tarafından takip edilir, tutuklanır, sorgulanır, hapse atılır. Sultan, Namık Kemal’in okunmasını yasaklamıştır, Namık Kemal, Mehmet Emin bizim Voltaire’lerimiz, Jean-Jacques Rousseau’larımızdır der. Filmin en etkili sahneleri küçük Mustafa’nın hasta babasıyla, Osmanlı’ya verecek bir şeyimiz kalmadı diyen yaşlı kadınla, Trablus’ta Ömer Muhtar’la konuşma ile 57. Alay’la buluşma sahneleridir. Öztekin ve yaratıcıteknik ekibi 1881-1919 yıllarının atmosferini başarıyla yansıtmıştır. Anlatım dilini de bu döneme uygun kurmuştur, diyaloglar, hitabetler, davranışlar, hareketler... Uzun bir araştırma ve titiz bir hazırlık sürecinden sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün adına yakışır, sevgi, aşk, minnet, hayranlık, teşekkür dolu bir yapım ortaya çıkmıştır.

Oyuncuların tümü çok başarılıdır: Aras Bulut İynemli, Songül Öden, Mehmet Günsur, Emre Mete Sönmez, Sarp Akkaya, Celile Toyon. Atatürk, 3 Kasım’da 30 ülkede aynı zamanda gösterime giriyor.

