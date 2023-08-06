Atatürk Kültür Merkezi’nde otopark krizi

Yayınlanma: 06.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.08.2023 - 04:51

Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yeniden açıldığı 2021 yılından bu yana temsil ya da prova yapan sanatçılardan ve kurum çalışanlarından otopark ücreti alınıyor. Kurum çalışanları için “indirimli” de olsa tek günlük ücret 75 TL’yi buluyor. Sanatçılar, bunun bir haftalık maliyetinin kendilerini zorladığını belirterek “Oyun oynaması, temsil sahnelemesi gereken sanatçılar neden kendi cebinden para ödüyor” diye soruyor.

‘DEVLET PERSONELİYİZ’

Sanatçılar ve sanat kurumu çalışanları en sonunda change.org internet sitesinde bir imza kampanyası başlattı. Kampanyayı başlatan Ecesu Sertesen, kampanyanın neden önemli olduğunu şu sözlerle anlatıyor: “Türkiye’de hiçbir sanat kurumu çalışanı, çalıştığı sanat kurumunun otoparkına para ödemezken AKM bizlerden para istemekte. AKM’ye kavuştuğumuzdan beri ödeme yapıyoruz ama bu sene bu ücretlerin bizden alınmasını istemiyoruz. Bizim diğer illerdeki sanatçı memur arkadaşlarımızdan hiçbir farkımız yok, bakanlığın, bizlere AKM tarafından yapılan bu uygulamayı değiştireceğinden yana bir şüphemiz yok. Genelde 8 saat üzeri kalıyoruz biz kurumda, erken gidip çalışıyoruz, hazırlanıyoruz. Bazen işimiz olmasa bile sanat yuvamıza gidip orada çalışmamızı yapmak istiyoruz, tüm gün kalıyoruz. Bu fahiş fiyatların devlet personelinden tahsil edilmesini doğru bulmuyoruz.”

‘TIPKI DİĞERLERİ GİBİ...’

Devlet Tiyatrosu sanatçısı Orhan Kurtuldu da sosyal medya hesabından imza kampanyasına destek verdi. Kurtuldu, “AKM ticarethane değildir. AKM kültür evidir... Tıpkı AKM müdürleri gibi, doktor, öğretmen, polis, vali, kaymakam, bakan, milletvekili gibi sanatçılar ve tüm sanat kurumu çalışanları AKM otoparkına para ödememelidir” ifadelerini kullandı.