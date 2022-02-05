Atatürk onurumuzdur

05 Şubat 2022 Cumartesi, 02:44

Bu heykelin adı Onur Anıtı. Mustafa Kemal’in vatanı düşmandan ve çökmüş imparatorluk rejiminden kurtarmak için İstanbul’dan çıkıp Anadolu’ya ayak bastığı ve adı “İlkadım Meydanı” olan Samsun’da bu hareketi simgelemek için yerleştirilmiş bir anıt. Anıtlara, heykellere, resimlere yapılan, daha doğrusu yaptırtılan saldırılar için gerekçe ve tepkileri elbette siyaset sayfalarımızda okuyorsunuz. B

iz de kültür sanat sayfamızda heykeli analım. Biz Atatürk’ün fani vücudunu kaybettik, heykeli yıksanız ne olur? Önemli olan onun fikirleri, idealleri, ülküsü ve bize emanet ettiği laik demokrasidir, sosyal hukuk devletidir. Adalettir. Bilimdir. Kalkınmadır. “Muasır medeniyet seviyesi”dir. H

eykeli, put sanıp da egemen oldukları ülkelerde yıkan Taliban rejimi değil. Yine de sayfamızın temasına uygun olarak o bir sanat ürünüdür. Avusturyalı sanatçı Heinrich Krippel tarafından 1927’de yapımına başlanmış, 20 Ekim 1931’de yerine konulmuş, 15 Ocak 1932’de açılışı yapılmıştır. Bir sanat şaheseridir. O koca tunç heykel bir kuyruk ve iki ayak üzerinde müthiş bir denge hesabıyla durmaktadır. Heykelin yüksekliği 4.75, taş blok kaidenin yüksekliği 4.10 metre olup tüm anıtın yüksekliği toplamda 8.85 metreyi bulmaktadır. Sanatçının Türkiye’de yaptığı 4. heykeldir. Anıta saldıranlar suç makinesi çıkmış, şaşırmadık, ya meczup ya suç makinesi buluyorlar bu tür provokasyonlar için. Edirne Uzunköprü’de de Adalet Anıtı’nı yakmaya kalkmışlar, zaten adalete de düşmanlar, ona da şaşırmadık!

