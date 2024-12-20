Atatürk Orman Çiftliği İçin Gelecek Senaryoları Çalıştayı Hazırlık Toplantısı

Yayınlanma: 20.12.2024 - 11:43

Güncelleme: 20.12.2024 - 11:43

Atatürk Orman Çiftliği’nin kuruluşunun 100. yılına yönelik geleceğe dair senaryolar geliştirmek amacıyla düzenlenecek olan kapsamlı çalıştay için hazırlık toplantısı 21 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Cumhuriyet devriminin simge mekânlarından biri olan Atatürk Orman Çiftliği, 5 Mayıs 2025 tarihinde asırlık bir örnek olarak tarih sahnesinde yerini alacak. Bu bağlamda, çiftliğin geleceğini hem somut hem de soyut değerleriyle ele alarak, kentin kimliği ve kültürüyle bağlarını güçlendirmeyi hedefleyen bu önemli çalıştay, Ankara Kent Konseyi’nin önderliğinde düzenleniyor.

Hazırlık toplantısı, Atatürk Orman Çiftliği Alt Çalışma Grubu tarafından, çalıştayın kapsamını ve programını paylaşmak, katılımcıların katkılarını zenginleştirmek amacıyla planlanmıştır. Toplantı, Ankara Kent Konseyi Binası’nda, saat 13:00’te başlayacak.

Program Detayları:

• 13:00-13:30 Açılış Konuşmaları

• 13:30-15:00 Çerçeve Sunuşlar

Moderatör: Prof. Dr. Nuray Bayraktar

Konuşmacılar:

• Prof. Dr. Duygu Kaçar

• Prof. Dr. H. Çağatay Keskinok

• Dr. Selin Çavdar Sert

• 15:30-18:00 Forum: “Kuruluşunun 100. Yılında Atatürk Orman Çiftliği İçin Gelecek Senaryoları”

Yönetici: Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin

Atatürk Orman Çiftliği’nin mirasına sahip çıkmayı ve gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen bu çalıştay, Ankara’nın tarihsel ve kültürel zenginliğine ışık tutmayı amaçlıyor. Katılımın yoğun olması beklenen toplantıda, çiftliğin geleceğine yönelik önemli kararların alınması öngörülüyor.

Toplantı Adresi:

Ankara Kent Konseyi Binası, Kızılay, Atatürk Bulvarı No:18, Altındağ/Ankara