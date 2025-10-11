Atatürk Sanat Merkezi açılıyor

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Atatürk Sanat Merkezi’nin açılacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Modern mimarisi ve çok amaçlı salonlarıyla dikkat çeken merkezin, her yaştan Çankayalının kültür ve sanatla buluşabileceği yeni bir adres olacağını belirten Güner, “Artık günler kaldı; Atatürk Sanat Merkezi çok yakında perdelerini açıyor, Çankayalılarla buluşuyor” dedi. Sanat merkezi, usta sanatçı Zülfü Livaneli’nin “Livaneli Senfonik Eserleri” konseri ile kapılarını açacak. Rengim Gökmen’in şefliğinde, soprano Görkem Ezgi Yıldırım, mezzo soprano Zeynep Halvaşi, bas Tevfik Rodos’un solist olarak yer alacağı Symphonista Filarmoni Orkestrası konserinde Gökmen ve Livaneli aynı sahnede yer alacak. Atatürk Sanat Merkezi, Ankara’nın en yoğun noktalarından biri olan Eskişehir Yolu üzerinde bulunuyor. Bin ve 500 kişilik iki salondan oluşan Atatürk Sanat Merkezi, galeri kullanımlı fuayesiyle de önemli sergilere ev sahipliği yapacak. Açılış konseri 20 Ekim saat 18.00’de gerçekleştirilecek.