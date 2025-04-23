Atatürk sevdiği türküler ve şiirlerle anlatılacak

Yayınlanma: 23.04.2025 - 12:50

Güncelleme: 23.04.2025 - 12:50

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir Şubesi’nin, kentin ekonomik olanakları sınırlı bölgelerinde faaliyet gösteren Çağdaş Etkinlik Merkezleri ve Çocuk Kulüplerinden; müziğe ve edebiyata ilgi duyan çocukları sanatla buluşturmak amacıyla kurduğu Çağdaş Yaşam Çocuk Korosu, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü saat 13.00’te, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde özel bir konser verecek. Bu yıl 100 öğrenci ve 3 gönüllü müzik öğretmeninin şefliğinde hazırlanan koro “Atamızın Sevdiği Şarkılarla İnsan Atatürk’ü Anlatıyor” temasıyla sahne alacak.

ÇYDD İzmir Şubesi Başkanı Aslı Tamtürk, "1919’da atılan ilk adımla başlayan Milli Mücadele'nin, Ulusal Egemenliğin ilanı ile taçlandırıldığı 23 Nisan’ın çocuklara armağan edilmesi son derece anlamlıdır. 23 Nisanlar yalnızca bir bayram değil; aynı zamanda Cumhuriyet ve devrimlerinin, halk egemenliğinin, tam bağımsızlık ve laik yaşam ülküsünün hatırlandığı özel günlerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda ilerlemenin ve kurucu değerlerimizi korumanın, her Türkiye Cumhuriyeti yurttaşının ortak sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şubesi olarak, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm kahraman şehitlerimizi saygı ve sevgiyle anıyor; egemenliğin kayıtsız şartsız sahibi olan ulusumuzun ve aydınlık yarınların güvencesi tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Çocuklarımızın Büyük Atatürk’e ve Cumhuriyet değerlerine bağlılığını; sanatla, sevgiyle ve umutla sahneye taşıyacakları bu büyük buluşmada, tüm dostlarımızı aramızda görmekten onur ve mutluluk duyacağız" dedi.