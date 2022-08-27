Ateş Yağmuru filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Ateş Yağmuru filminin IMDb puanı kaç?

2019 Çin yapımı Ateş Yağmuru, doğal bir afeti konu alan aksiyon türündeki filmdir. Tv ekranlarında seyirci ile buluşan film oldukça merak edilen yapımlar arasında yer alıyor. Peki, Ateş Yağmuru filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Ateş Yağmuru filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
27 Ağustos 2022 Cumartesi, 12:22
Ateş Yağmuru filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Ateş Yağmuru filminin IMDb puanı kaç?
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Çin'in ilk büyük bütçeli felaket filmi Ateş Yağmuru orijinal adıyla Skyfire'ın yönetmen koltuğunda Simon West oturuyor.  Aksiyon ve macera türlerinde olan film, seyirciye heyecan dolu bir buçuk saat sunuyor. İşte filme dair merak edilenler...

ATEŞ YAĞMURU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Tianhuo Adası bir cennet kadar güzeldir; hatta insanlara, Pasifik kıyılarının dünyaca ünlü volkanik kuşağında yani bir ateş çemberinde bulunduklarını unutturacak kadar! Bölgede kurulan devasa otelin büyüme ve adanın turizme açılma planları devam ederken, diğer tarafta doğanın başka planları vardır. Adadaki volkan tüm haşmetiyle patlayıp, bu cenneti, yeryüzündeki en büyük cehenneme çevirdiğinde, orada olan herkes için zamana karşı ölümcül bir yarış başlayacaktır.

ATEŞ YAĞMURU FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

  • Wang Xueqi 
  • Hannah Quinlivan 
  • Shawn Dou 
  • Jason Isaacs 
  • Bee Rogers 

ATEŞ YAĞMURU FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Filmin IMDb puanı 5.2 olarak karşımıza çıkıyor.


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