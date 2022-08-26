Kimliksiz filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Kimliksiz filmi nerede çekildi? Kimliksiz filminin IMDb puanı kaçtır?
Jaume Collet-Serra'nın yönetmen koltuğunda oturduğu Kimliksiz filmi, televizyon ekranlarında sinemaseverler ile sık sık buluşan yapımlar arasında yer alıyor. Peki, Kimliksiz filminin konusu nedir? Kimliksiz filminin oyuncuları kimlerdir? Kimliksiz filmi nerede çekildi? Kimliksiz filminin IMDb puanı kaçtır?
'Kimliksiz filmi' 7 Ocak 2011 tarihinde ABD'de, 22 Nisan 2011 tarihinde Türkiye'de gösterime girmiştir. Başrollerinde Liam Neeson ve Diane Kruger'in yer aldığı film, aksiyon ve gerilim türündedir. İşte, filmin merak edilen diğer noktaları...
KİMLİKSİZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Kimliksiz filminde Dr. Martin Harris, Berlin gezisi sırasında bir trafik kazası geçirir ve komaya girer. Komadan çıktıgında ise, karısının bile onu tanımadığını görür. Dr. Harris, bir başka kişinin kendi kimliğini çaldığını ve yerine geçtigini görünce daha da büyük bir şoka ugrar. Başka bir adam olduğu iddia edildikten sonra kimliğini kanıtlamak için yola çıkar.
KİMLİKSİZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
- Liam Neeson
- Diane Kruger
- Frank Langella
- Sebastian Koch
- January Jones
- Aidan Quinn
- Bruno Ganz
KİMLİKSİZ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Kimliksiz filminin çekimleri, Şubat 2010'un başlarında Almanya'nın Berlin kentinde ve Studio Babelsberg film stüdyolarında gerçekleştirildi.
KİMLİKSİZ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇTIR?
Filmin IMDb puanı 6.8 olarak karşımıza çıkıyor.
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