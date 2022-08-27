Sessizler filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Sessizler filminin IMDb puanı kaç?

27 Ağustos 2022 Cumartesi, 11:29

Orijinal ismi The Quiet Ones olan Sessizler filminin senaristliğini Craig Rosenberg ve Oren Moverman üstleniyor. ABD, İngiltere ortak yapımı olan korku türündeki filme dair merak edilen noktaları derledik. İşte Sessizler filmine dair ayrıntılar...

SESSİZLER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?



Gerçek olaylardan esinlenen Quiet Ones, sıra dışı bir profesörün uyguladığı sıra dışı metotları anlatıyor. Paranormal aktivite teorisini temel alarak, insanın negatif enerjisini kullanarak, genç hastası üzerinde bir dizi test yapan profesör, hastasını çıldırmanın eşiğine getirir. Ancak bu yaptıkları şeytanın bile yapabileceklerinin ötesinde sonuçlar doğuracaktır. Ve ondan sonra gizemli olaylar zinciri başlar.



SESSİZLER FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Jared Harris

Sam Claflin

Olivia Cooke

Erin Richards

Rory Fleck Byrne

Laurie Calvert

Max Pirkis

Aldo Maland

Tracy Ray

SESSİZLER FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇTIR?

Filmin IMDb puanı 5.1 olarak karşımıza çıkıyor.