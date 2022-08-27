Sessizler filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Sessizler filminin IMDb puanı kaç?
John Pogue tarafından yönetilen ve çekimleri Toronto'da gerçekleştirilen 1972 parapsikoloji deneyi, Philip deneyine dayanan 2014 yapımı bir İngiliz doğaüstü korku filmi, Sessizler tv ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki, Sessizler filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Sessizler filminin IMDb puanı kaç?
Orijinal ismi The Quiet Ones olan Sessizler filminin senaristliğini Craig Rosenberg ve Oren Moverman üstleniyor. ABD, İngiltere ortak yapımı olan korku türündeki filme dair merak edilen noktaları derledik. İşte Sessizler filmine dair ayrıntılar...
SESSİZLER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Gerçek olaylardan esinlenen Quiet Ones, sıra dışı bir profesörün uyguladığı sıra dışı metotları anlatıyor. Paranormal aktivite teorisini temel alarak, insanın negatif enerjisini kullanarak, genç hastası üzerinde bir dizi test yapan profesör, hastasını çıldırmanın eşiğine getirir. Ancak bu yaptıkları şeytanın bile yapabileceklerinin ötesinde sonuçlar doğuracaktır. Ve ondan sonra gizemli olaylar zinciri başlar.
SESSİZLER FİLMİNİN OYUNCU KADROSU
- Jared Harris
- Sam Claflin
- Olivia Cooke
- Erin Richards
- Rory Fleck Byrne
- Laurie Calvert
- Max Pirkis
- Aldo Maland
- Tracy Ray
SESSİZLER FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇTIR?
Filmin IMDb puanı 5.1 olarak karşımıza çıkıyor.
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