'Sinema tarihinin en iyi filmi': Bisiklet Hırsızları filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

26 Ağustos 2022 Cuma, 17:59

Sinema tarihinin en iyi ilk on filmi arasında olan 'Bisiklet Hırsızları' filmi, Woody Allen’e göre sinema tarihinin en iyi filmidir. Filmin en önemlileri “Bafta En İyi Film Ödülü (1950)”, “Altın Küre En İyi Yabancı Film Ödülü (1950)”, “En İyi Yabancı Film Akademi Onur Ödülü (1949)” ve “Bodil En İyi Yabancı Film Ödülü (1951)” olmak üzere, toplam yirmi ödül sahibidir.

1948 yılı İtalyan yapımı olan dram türündeki Bisiklet Hırsızları filminin senaristliğini, Luigi Bartolini ve Cesare Zavattini üstlenmiştir. Orijinal adı Ladri di biciclette olan filmin süresi yaklaşık bir buçuk saattir. İşte, Bisiklet Hırsızları filminin merak edilenleri...

BİSİKLET HIRSIZLARI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bisiklet Hırsızları filminde, II. Dünya Savaşı sonrası yoksul Roma atmosferi içerisinde iş arayan Antonio'nun hayat ile mücadelesini anlatmaktadır. Var olma mücadelesi veren sıradan bir işçi perspektifinden, umut, utanç ve yitiriliş üçgeni ekseninde insanlık durumunu incelemektedir. Antonio Ricci'nin yeni işi için aldığı ve iş için çok gerekli olan bisikleti çalınır. Polis hırsızı kendilerinin bulmalarını söyleyince Antonio ve 10 yaşındaki oğlu, Roma’yı karış karış dolaşarak bisikleti ararlar.

BİSİKLET HIRSIZLARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Lamberto Maggioran

Enzo Staiola

Lianella Carell

Elena Altieri

Giulio Chiari

Vittorio Antonucci

Gino Saltamerenda

BİSİKLET HIRSIZLARI IMDB PUANI KAÇTIR?

Filmin IMDb puanı 8.3 olarak karşımıza çıkıyor.