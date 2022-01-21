Atölye Cer’de 3 aylık sergi serisi

21 Ocak 2022 Cuma, 04:00

İyilik İçin Sanat Derneği ve Ege Yapı işbirliği ile hayata geçirilen Atölye Cer projesinde yer alan sanatçılar, üç ay boyunca sürecek yeni bir sergi serisi hazırladı. Dr. Feride Çelik küratörlüğünde sanatseverlerin beğenisine sunulan sergiler, 30 Mart tarihine kadar devam edecek.

Türkiye’de ilk kez bir şantiye alanında hayata geçirilen proje olma özelliğini taşıyan Atölye Cer’de üç ay boyunca devam edecek sergilerin ilki, 17 Ocak Pazartesi günü açıldı. Atölye Cer’de 31 Ocak tarihinine kadar görülebilecek serinin ilk sergisinde Hakan Cingöz, Tolga Turan ve Şevket Sönmez’in resim ve heykellerden oluşan 41 adet eseri yer alıyor.

Seri kapsamında devam edecek diğer sergiler ise şu şekilde: Cengiz Üstün, Kerem Topuz / 1-15 Şubat, Nebahat Karyağdı / 15-28 Şubat, Batuhan Yaşar Cebli, Ozan Alpay / 1-15 Mart, Alla Güner, Dilek Yalçın, Sinan Dağ, Seher Bediha Yılmaz, Özge Günaydın, Özge Gürkan, Zeynep Yazıcı / 15-30 Mart.

Atölye Cer sergileri aynı zamanda dijital olarak İyilik İçin Sanat Derneği’nin www.iyilikicinsanat.org web sitesinden de takip edilebiliyor.