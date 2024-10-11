Attila İlhan 19. ölüm yıldönümünde Kuşadası'nda anıldı
Gazetemizin yazarlarından şair, romancı, deneme yazarı, senarist ve düşünür Attilâ İlhan, 19'uncu ölüm yıldönümünde Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Homeros Şiir Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı.
Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından şair, romancı, deneme yazarı, senarist ve düşünür Attilâ İlhan, 19'uncu ölüm yıldönümünde Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Homeros Şiir Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı.
Tarihi Kuşadası evlerinin bulunduğu Yıldırım Caddesi'ndeki Çalıkuşu Kültür Evi'nde gerçekleştirilen etkinlik, Atilla İlhan okurlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Gazeteci ve yazar Ali Gençli'nin yönetiminde yapılan anma etkinliğinde Attilâ İlhan’ın hayatı, şiir evreni, roman dünyası ve aydın yönü anlatıldı. İlhan’ın çok yönlülüğüne, fikir yapısına ve sanat anlayışına da değinilen etkinlikte Arzu Salık, Gülhan Ay, Belma Bircil Özgün ve Feyhan Çiçek tarafından usta kalemin sevilen şiirleri okundu. Etkinlik, şiir okuyanlara Kuşadası Belediyesi adına teşekkür belgelerinin verilmesinin ardından sona erdi.
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