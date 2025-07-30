Aurelius’un heykeli 65 yıl sonra Türkiye'de

1960'lı yıllarda Burdur'daki Boubon Antik Kenti'nden kaçırılan Marcus Aurelius heykelinin, yıllar süren hukuki ve bilimsel çalışmalar sonucunda ait olduğu topraklara geri getirilmesine yönelik çalışmalar sonuçlandırıldı.

Milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllara tarihlendirilen, Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un bir filozof olarak tasvir edildiği bronz heykel, Türkiye'den kaçırıldıktan sonra yıllarca el değiştirdi. Son olarak ABD'deki Cleveland Sanat Müzesi koleksiyonuna katıldığı belirlenen heykel için Bakanlığın, New York Manhattan Bölge Savcılığı ve Amerikan İç Güvenlik Soruşturmaları Birimiyle yürüttüğü işbirliği sonucunda heykelin Türkiye'ye iade edilmesine karar verilmişti.

Bu kapsamda bronz heykel, nisan ayında Cleveland Sanat Müzesi'nde düzenlenen törenle resmen Türkiye'ye iade edilmişti. Kaçak kazılarla 1960'lı yıllarda yurt dışına kaçırılan ve yıllarca el değiştiren bronz heykel, ABD'den Türkiye'ye döndü. Heykel, 65 yıl sonra Ankara'da Millet Kütüphanesi’nde sergileniyor.

Heykelin iadesi, ülkemizde tarihi eser kaçakçılığıyla mücadelede önemli dönüm noktalarından biri olarak anılıyor