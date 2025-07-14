Aurora Küçükçiftlik Park'ta: Türkçe övgüsü, Filistin mesajı

Epifoni organizasyonuyla düzenlenen gecenin açılışını Amelia yaptı, ardından sahneye ülkemizin popüler isimlerinden Aleyna Tilki sahneye çıktı. Tilki, Yavuz Çetin’in sevilen şarkısı “Yaşamak İstemem”in de arasında olduğu, rock müzik esintilerinin estiği bir listeyle izleyicilerinin karşısındaydı. Tilki, Küçükçiftlik’te bulunan hayranlarına bir sürpriz yaparak yakında çıkacak “Kırların” albümünden “Bitti” isimli şarkısını sahnede ilk kez seslendirdi.

‘ŞAFAK TANRIÇASI’

Tilki’den sonra gecenin en çok beklenen ismi Aurora, sempatik tavırlarıyla ve sahnedeki dopdolu enerjisiyle hayranlarının huzurundaydı. Homeros’un İlyada’sında, Ovid’in Kahramanları’nda, Virgil’in Aeneid’inde, Shakespeare’in Romeo ve Juliet’inde sıkça karşımıza çıkan Aurora, “şafak tanrıçası” olarak Roma mitolojisinde her sabah kendini yeniler ve gökyüzünde uçarak Güneş’in gelişini haber verir. Büyüleyici sesiyle Aurora, “tanrıça” sıfatını hak edercesine, sahnede her şarkıda kendini yeniledi, güçlü vokali, teatral sahne diliyle izleyiciye deyim yerindeyse unutulmaz bir gece yaşattı.

Aurora’nın en dikkat çeken özelliği dinleyicisiyle sık sık sıcak diyaloglar kurmasıydı. Sanatçı, hayranlarının verdiği hediyeler karşısında duyduğu memnuniyeti de hiç saklamadı.

Kendisini biseksüel olarak tanımlayan sanatçı, LGBTİ+ bayrağı açtı, “Filistin’e özgürlük” dedi. “Through the Eyes of a Child” adlı şarkısını Filistinli, Sudanlı, Kongolu, Suriyeli ve Lübnanlı çocuklar için söyledi.

EN SEVDİKLERİ ‘GURBET’ VE ‘KADINIM’

Aurora, dinleyicilerine Türkçe, “teşekkür etti”. Türkçeye olan ilgisini ve müziğe duyduğu bağlılığını da şu sözlerle dile getirdi: “Türkçe çok güzel bir dil ve çok seviyorum. Birçok Türkçe şarkı biliyorum. Bazıları sizin için eski olabilir ama benim için çok yeniler. Mesela ‘Gurbet’i -Özdemir Erdoğan’dan- çok seviyorum. Tüylerimi diken diken eden birçok Türkçe şarkı var. ‘Kadınım’ (Tanju Okan) bunlardan biri. Sözlerini tam anlamasam da ne kadar hüzünlü bir şarkı olduğunu hissedebiliyorum.”