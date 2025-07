'Avatar: Ateş ve Kül' filminin ilk fragmanı yayımlandı

Disney, James Cameron imzalı “Avatar: Ateş ve Kül” (Avatar: Fire and Ash) filminin ilk fragmanını yayımladı. Merakla beklenen film, “Avatar: Suyun Yolu”nun (The Way of Water) üç yıl ardından, 19 Aralık 2025’te sinemaseverlerle buluşacak.

Cameron’un Pandora evreninde bu kez izleyiciyi, daha önce hiç görülmemiş bir toplulukla tanıştıracağı açıklandı. “Suyun Yolu” filminde tanıtılan deniz halkı Metkayinalar’ın ardından, yeni yapımda şiddet yanlısı ve güç tutkunu Kül Halkı (Ash People) izleyici karşısına çıkacak.

2024 D23 Expo’da konuşan James Cameron, film hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Pandora'nın şimdiye dek görmediğiniz yerlerini göreceksiniz. Bu film görsel açıdan bir şölen ama aynı zamanda duygusal olarak da çok güçlü. Sevdiğiniz karakterler için her zamankinden daha zorlu bir yolculuk olacak."

Cameron, Kül Halkı'nın, ormanda yaşayan Omaticaya’lar ve deniz halkı Metkayinalar’dan çok daha agresif bir topluluk olduğunu da vurguladı.

OYUNCU KADROSU YİNE YILDIZLARLA DOLU

“Avatar: Ateş ve Kül” filminde Sam Worthington, Zoë Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Cliff Curtis, Britain Dalton ve Jack Champion gibi önceki filmlerden tanıdık isimler yer almaya devam ediyor. Kadroya bu kez Michelle Yeoh ve David Thewlis gibi önemli oyuncular da dahil oluyor.

James Cameron, “Suyun Yolu” ve “Ateş ve Kül”ün başlangıçta tek film olarak planlandığını, ancak senaryo geliştikçe hikayenin büyümesi nedeniyle iki filme bölündüğünü açıkladı. Ünlü yönetmen ayrıca, filmdeki yeni karakterlerden birinin özellikle çok dikkat çekeceğini vurgulayarak, "Ya onu çok seveceksiniz ya da nefret edeceksiniz" diyerek merakı daha da artırdı.