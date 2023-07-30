Avlu’da Caz sürüyor
Yapı Kredi bomontiada’nın ücretsiz “Avlu’da Caz by DS Automobiles” konser serisinin ağustos ayındaki ilk konuğu 3 Ağustos Perşembe akşamı saat 21.00’de Ceyda Köybaşıoğlu olacak.
Kendi repertuvarının yanı sıra geçmişten günümüze uzanan caz, funk ve soul parçaları bas gitarı ve vokali ile harmanlayan Köybaşıoğlu, müzikseverlere eğlenceli bir gece yaşatacak.
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