Avlu’da Caz sürüyor

Yayınlanma: 30.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.07.2023 - 03:00

Kendi repertuvarının yanı sıra geçmişten günümüze uzanan caz, funk ve soul parçaları bas gitarı ve vokali ile harmanlayan Köybaşıoğlu, müzikseverlere eğlenceli bir gece yaşatacak.

