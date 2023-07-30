Avlu’da Caz sürüyor

Yapı Kredi bomontiada’nın ücretsiz “Avlu’da Caz by DS Automobiles” konser serisinin ağustos ayındaki ilk konuğu 3 Ağustos Perşembe akşamı saat 21.00’de Ceyda Köybaşıoğlu olacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.07.2023 - 03:00
Avlu’da Caz sürüyor
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Kendi repertuvarının yanı sıra geçmişten günümüze uzanan caz, funk ve soul parçaları bas gitarı ve vokali ile harmanlayan Köybaşıoğlu, müzikseverlere eğlenceli bir gece yaşatacak.


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