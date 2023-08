Avrupa filmleri İzmir’de

Yayınlanma: 23.08.2023 - 11:23

Güncelleme: 23.08.2023 - 11:23

Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi, 11-16 Eylül 2023 tarihleri arasında Avrupa Filmleri Haftası’na ev sahipliği yapacak. AB Bilgi Merkezleri’nin desteğiyle ilki Eskişehir ve Trabzon’da eş zamanlı düzenlenen organizasyonun ikinci durağı İzmir olacak. Avrupa Filmleri Haftası’nda, AB üyesi 16 ülkeden 16 film, İzmir Fransız Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak.

FİLMLERLE AVRUPA TURU

AB üyesi ülkelerin Türkiye büyükelçilikleri ve AB delegasyonu tarafından seçilen ve İzmirli izleyiciyi altı gün boyunca Avrupa turuna çıkaracak olan 16 film şöyle: Avusturya’dan “Oskar ve Lilli / Oskar & Lilli”, Belçika’dan “Molenbeek’in Tanrıları / Gods of Molenbeek”, Bulgaristan’dan “Sonsuz Bahçe / The Infinite Garden”, Estonya’dan “Eczacı Melchior / Melchior the Apothecary”, Finlandiya’dan “Aurora”, Fransa’dan “En Başarılı Prodüksiyon / The Big Hit”, Almanya’dan “Rabiye Kurnaz George W. Bush’a Karşı / Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush”, İrlanda’dan “Amber’le Çıkmak / Dating Amber”, İtalya’dan “İyiyim / Io Sto Bene”, Letonya’dan “Evlilik Hayatım / My Love Affair with Marriage”, Litvanya’dan “Koşucu / Runner”, Malta’dan “Luzzu”, Hollanda’dan “Vahşi Amsterdam / Wild Amsterdam”, Polonya’dan “Bir Daha Asla Kar Yağmayacak / Never Gonna Show Again”, İspanya’dan “Kız Öğrenciler / Schoolgirls” ve İsveç’ten “Faili Meçhul / Cold Case Hammarskjöld.”

GÖSTERİMLER ÜCRETSİZ

Kültürel iletişimin öneminden hareketle ilk kez bu yıl düzenlenen etkinlik, 10 şehirde, farklı zamanlarda üç bölüm halinde organize ediliyor. 13 Haziran’da Ankara’daki galanın ardından, 16-22 Haziran 2023’te Eskişehir ve Trabzon’da Anadolu yolculuğuna başlayan etkinliğin ikinci kısmı 11-16 Eylül’de İzmir’de ve üçüncü kısmı ise 22-28 Eylül’de Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Mersin, Samsun’da gerçekleştirilecek. İzmir Fransız Kültür Merkezi’nde gösterime girecek filmler, halka açık ve ücretsiz olacak.