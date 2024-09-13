'Ayak İşleri'nin 4. sezon galası yapıldı

Yayınlanma: 13.09.2024 - 14:05

Güncelleme: 13.09.2024 - 14:09

Başrolünü Çağlar Çorumlu ve Güven Murat Akpınar’ın paylaştığı “Ayak İşleri” dizisinin dördüncü sezon galası, dün akşam UNIQ İstanbul’da yapıldı. Geceye Bartu Küçükçağlayan, Mahsun Karaca, Giray Altınok, Şenay Gürler, Mustafa Erdoğan, Melikşah Altuntaş, Cihan Talay, Gazapizm, Nazmi Sinan Mıhçı, Baturay Özdemir gibi ünlü isimler de katıldı.

Dizi ekibi galada büyük bir davetli topluluğu eşliğinde yeni sezonun ilk iki bölümünü izledi, ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Önceki üç sezonu çok sevilen ve sadık bir hayran kitlesi edinen dizi için Çorumlu “Benim fan’ı olduğum bir iş. Oynamasam da bütün bölümlerini izleyeceğim bir dizi olurdu. O anlamda gittiği yere kadar gitmesini temenni ediyorum. İnşallah devamı gelir, biz çok seviyoruz” dedi.

‘Uyumun sebebi, hepimizin yalnızlığı’

Çorumlu, ekipçe aralarındaki uyumun sorulması üzerine ise “Bence uyumun sebebi, hepimizin yalnızlığı. Hepimizin travmaları ortak. Caner (Özyurt) ile Volkan’ın (Öge) yazdığı şeyleri biz de bir şekilde yaşamış, deneyimlemişiz. Bize gelen senaryo çok içten. Bunun sosyolojik anlamda seyircide bir karşılığı var. Biz de elimizden geldiği kadar iletken olmaya çalışıyoruz” diye ekledi.

Dizinin senaryosunu Volkan Öge ile birlikte kaleme alan ve yönetmen koltuğunda oturan Caner Özyurtlu, gazetecilerin “Hepimizin travmaları ortak dediniz. Neydi bu ortak travma” sorusunu şöyle yanıtladı: “Yani yaşıyor olmak yeterli. Birbirimize tip olarak benzemiyor olabiliriz ama yakındığımız veya eğlendiğimiz şeyler birbirine benziyor. İsteye isteye, zevkle bir araya gelip her seferinde ‘Yeni sezon yapalım mı? Yapıyor muyuz’ diyoruz. Heyecanla yapmamız galiba izletir kılıyor işi.”

Volkan Öge ise “İyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum ve bu his hoşuma gidiyor” yorumunda bulundu.

Dizinin dördüncü sezonunda; Didem Soydan, Bartu Küçükçağlayan, Melis Birkan, Tolga Tekin, Deniz Celiloğlu, Ozan Çelik, Nazlı Bulum, Devrim Kabacaoğlu, İlker Fırat ve Müge Bayramoğlu gibi isimler de konuk oyuncu olarak yer alıyor.

Yapımcılığını AC Film’in üstlendiği, Vedat ile Evren ikilisinin yeni bir coğrafyada, yeni bir araçla bol sürprizli maceralara koştuğu “Ayak İşleri”nin yeni bölümleri ise, GAİN'de bugün yayımlandı.