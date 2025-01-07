Ayan Beyan: 5 Sanatçı, 5 Sergi ile Çankaya’da Buluşuyor

Yayınlanma: 07.01.2025 - 14:53

Güncelleme: 07.01.2025 - 14:53

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi, 9 Ocak - 9 Şubat 2025 tarihleri arasında yılın en dikkat çekici sanat etkinliklerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.‘‘5 Sanatçı 5 Sergi’’ projesi, bu yıl ‘‘Ayan Beyan’’ temasıyla sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Beş sanatçının kişisel sergilerini bir araya getiren bu proje, farklı disiplinlerdeki özgün eserleriyle izleyicilere kapsamlı bir sanat deneyimi sunmayı hedefliyor.





Sanatın Görünürlüğüne Adanmış Bir Tema: ‘‘Ayan Beyan’’

‘‘Ayan Beyan’’ ifadesi, serginin yaratım sürecini ve sanatın ifade gücünü açık bir şekilde ortaya koymayı amaçlıyor. Bu tema, sanatın özgürlükle kurduğu bağı ve yaratıcı üretimin dayanıklılığını vurgularken, her bir sanatçının eserleriyle izleyicilere etkileyici bir anlatı sunuyor. Sergi, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nin beş farklı salonunda gerçekleşecek.





Serginin ilk durağı Abidin Dino Sergi Salonu, insan ve hayvan bedenlerini metodolojik deformasyonlarla yeniden şekillendiren eserleriyle tanınan Can Pekdemir’e ev sahipliği yapacak. İstanbul’da yaşayan ve çalışan sanatçı, ‘‘Klavikula Üzeri’’ serisiyle insan boyun ve kafa bölgesinin yüzey anatomisine dair çalışmalarını izleyiciyle buluşturuyor. Bedensel biçimlerin fiziksel sınırlarını genişleterek veya daraltarak dönüşüm süreçlerini belgeleyen eserleri, izleyiciyi fiziksel dünyanın algılarını sorgulamaya davet ediyor.





Andrey G. Karlov Sergi Salonu, karikatür dünyasının usta ismi Emrah Ablak’ın keskin mizah anlayışıyla şekillenen eserlerine ayrıldı. L-Manyak, Lombak ve Uykusuz gibi dergilerde yarattığı popüler karakterlerle tanınan Ablak, ‘‘Psiko’’ ve ‘‘Tübitak’’ gibi serilerinde mizah ve macerayı ustalıkla birleştirdi. Sergide, sanatçının absürt komediyle toplumsal eleştiriyi harmanladığı çarpıcı çizimleri yer alacak.





Melankolik ve zarif bir estetikle öne çıkan eserleriyle Gülin Hayat Topdemir, Füreya Koral Sergi Salonunda sanatseverlerle buluşacak. Topdemir’in eserleri, karanlık ve renksiz bir atmosferle hikâye anlatımını ustalıkla birleştiriyor. Charoscuro ışıklandırma tekniğini kullanarak zaman ve mekândan bağımsız bir dünya kurgulayan sanatçı, izleyiciyi büyüleyici bir sanatsal yolculuğa davet ediyor.





Eren Eyüboğlu Sergi Salonunda ise heykel sanatının usta ismi Çağdaş Erçelik yer alıyor. Türk edebiyatı ve sinemasından esinlenen sanatçı, son dönem çalışmalarında insan ve mekân ilişkisine odaklanıyor. Erçelik’in heykelleri, izleyiciyi insan doğasına ve mekân algısına dair derin bir düşünce sürecine çekiyor.





Serginin son adresi olan Osman Hamdi Bey Sergi Salonu, toplumsal ve siyasi güç odaklarına işaret eden eserleriyle tanınan Eşref Yıldırım’ı ağırlayacak. Yıldırım’ın geri dönüştürülmüş malzemelerle ürettiği eserleri, bireysel yaşamların sosyal hiyerarşilerin baskısı altında nasıl şekillendiğini sorguluyor. Tanımlanmış cinsiyet rollerini, tabuları ve ırkçılığı konu edinen sanatçı, güçlü anlatılarıyla dikkat çekiyor.





Ankara’nın Belleğine Sanatla Dokunmak

‘‘5 Sanatçı 5 Sergi’’ projesi, yalnızca nitelikli bir sanat etkinliği sunmayı değil, aynı zamanda Ankara’nın kültürel mirasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Beş farklı sanatçının kişisel dünyalarını ve disiplinler arası eserlerini bir araya getiren bu etkinlik, sanatseverlere unutulmaz bir deneyim sunuyor.





Sergi Detayları

Sergi, 9 Ocak - 9 Şubat 2025 tarihleri arasında Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Etkinlik, Abidin Dino, Andrey G. Karlov, Füreya Koral, Eren Eyüboğlu ve Osman Hamdi Bey sergi salonlarında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.