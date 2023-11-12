'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!' 24 Kasım'da sinemalarda...

Yayınlanma: 12.11.2023 - 17:23

Güncelleme: 12.11.2023 - 18:45

TRT ortak yapımı olan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde vizyona girecek. Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017 yılında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatını konu alan filmin ilk tanıtım videosu paylaşıldı.

AYBÜKE; ÖĞRETMEN OLDUM BEN FİLMİNİ OYUNCULARI KİM?

Filmin yönetmenliğini Murat Onbul üstlenirken, senaryo Uğur Kılıç ve Ozan Bodur'a ait. Aybüke öğretmeni Nihayet Şahin, babasını Caner Kurtaran, annesini Zeynep Kankonde canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Engin Hepileri, Cansel Elçin, Murat Han, Turgay Tanülkü ve Zeliha Kendirci gibi isimler yer alıyor.

AYBÜKE; ÖĞRETMEN OLDUM BEN FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Aybüke; Öğretmen Oldum Ben! filmi Öğretmenler Günü olan 24 Kasım'da beyazperdedeki yerini alacak.