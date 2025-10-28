Şair, yazar, öğretmen Aydın Afacan, 1 Kasım saat 14.00’te Ankara Mülkiye Kültür Merkezi Prof. Dr. Oral Sander Konferans Salonu’nda şiir dinletisi ve söyleşi gerçekleştirecek. Mülkiyeliler Birliği’nin düzenlediği etkinlikte Afacan, “Şiir ve Sonrası” isimli etkinlikle sahnede olacak.
Aydın Afacan, Mülkiyeliler Birliği’nde söyleşi gerçekleştirecek
28.10.2025 15:41:00
Cumhuriyet/Ankara
