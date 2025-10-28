Aydın Afacan, Mülkiyeliler Birliği’nde söyleşi gerçekleştirecek

Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.10.2025 15:41:00
Cumhuriyet/Ankara
Şair, yazar, öğretmen Aydın Afacan, 1 Kasım saat 14.00’te Ankara Mülkiye Kültür Merkezi Prof. Dr. Oral Sander Konferans Salonu’nda şiir dinletisi ve söyleşi gerçekleştirecek. Mülkiyeliler Birliği’nin düzenlediği etkinlikte Afacan, “Şiir ve Sonrası” isimli etkinlikle sahnede olacak. 

