Aydın ‘Kadın Oyunları Festivali’ne ev sahipliği yapacak

Yayınlanma: 23.02.2024 - 14:46

Güncelleme: 23.02.2024 - 14:46

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Avrupa’nın tek kadın temalı tiyatro festivali olan ‘Kadın Oyunları Festivali’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar binlerce tiyatroseveri birbirinden güzel oyunlarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 24-29 Şubat tarihlerinde beş farklı oyunla perde diyecek.

Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek olan oyunların ücretsiz biletleri, Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nden temin edilebilecek.

Festival, 24 Şubat Cumartesi günü William Shakespeare'in Macbeth’inden uyarlanan ‘Şatonun Altında’ oyunuyla saat 20.30’da başlayacak. 26 Şubat Pazartesi günü saat 20.30’da ‘Bir Tatlı Kaşığı Çamur’, 27 Şubat Salı günü saat 20.30’da ‘Ben Rosa Luxemburg’, 28 Şubat Çarşamba günü saat 20.30’da ‘Mutlu Bir Romanın Aşk Hikâyesi’ ve 29 Şubat Perşembe günü saat 20.30’da ‘Disko Topu’ seyircilerle buluşturulacak.

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU’NDAN DAVET

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm kadınları ve tiyatroseverleri festivale, birbirinden güzel oyunları izlemeye davet etti. Çerçioğlu, sanata ve sanatçıya sahip çıkmaya devam edeceklerinin de altını çizdi.