Aydın Şehir Tiyatroları’ndan “Cumhuriyet'in dört kadını” oyunu

Yayınlanma: 25.10.2023 - 15:46

Güncelleme: 25.10.2023 - 15:47

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Cumhuriyet’in 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde, birbirinden güzel oyunları izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. Tiyatro sezonunu Milli Mücadelede kahramanlaşan kadınların anlatıldığı “Anadolu Kadınları” oyunuyla açan Şehir Tiyatroları; bu defa ‘‘Cumhuriyet'in Dört Kadını’’ oyununu izleyicilerin beğenisine sundu.

Oyunda, Cumhuriyetin inşasında ve Milli Mücadelede büyük rol oynayan kahraman Türk kadınlarının hikâyesi anlatıldı. Latife, Halide, Fikriye ve Afife isimli dört kadının hayatlarından kesitler yer aldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Milli Mücadele’nin kadın kahramanlarını saygıyla andıklarını söyledi.

Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda sahnelenen, Selim İleri’nin yazıp Eraslan Sağlam’ın yönettiği oyun, seyircilerden büyük alkış aldı. Öte yandan, Cumhuriyet’in 100. yılının önemine vurgu yapan oyuncular, bu oyunun sahnelenmesine fırsat sağlayan Çerçioğlu’na teşekkür etti.